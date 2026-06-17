อีสท์สปริงปันผลกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก “ES-GINFRA-D” 1 บาทต่อหน่วย ดีเดย์ 18 มิ.ย. 69

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GINFRA-D) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 นี้ โดยกองทุนดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งที่ 2 นับจากวันเริ่มต้น Class D – ชนิดจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 คือครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมงวดนี้อีก 1 บาทต่อหน่วย รวมเป็นจ่ายปันผลรวม 1.80 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง วันที่ 15
มิถุนายน 2569)
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GINFRA-D) เน้นลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class A กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่Listed หรือTraded ใน regulated markets กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดยLazard Asset Management Pacific Co
โดยกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสาร ที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) และกองทุนหลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ