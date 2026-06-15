DBSV บุกงาน Set in the City 2026 จัดเต็มโปรโมชั่น พร้อมเจาะเทรนด์การลงทุนสู่ความมั่งคั่ง

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส บุกงาน Set in the City 2026 ดีเดย์วันที่ 20-21 มิ.ย.นี้ โอกาสการลงทุนแห่งปี จัดเต็มโปรโมชั่นสุด Exclusive พร้อมชวนนักลงทุนร่วมเจาะเทรนด์การลงทุนคว้าโอกาสสู่ความมั่งคั่ง
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด (DBSV) ร่วมงาน set in the city 2026 มหกรรมการลงทุนแห่งปี ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนายนนี้ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) โดยงานนี้ ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดเต็มโปรโมชั่นสุด Exclusive พร้อมเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจร่วมเจาะลึกเทรนด์การลงทุน เพื่อคว้าโอกาสสู่ความมั่งคั่งในงาน
โดยภายในงาน ทางดีบีเอส วิคเคอร์ส พร้อมเตรียมโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ รวมทั้ง วิทยากรมากความสามารถที่อัดแน่นด้วยความรู้ร่วมเวทีสัมมนาพิเศษ พร้อมส่งต่อให้นักลงทุนทุกท่าน
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