AI ก้าวสู่โครงสร้างพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจโลก บลจ. แอสเซทพลัส แนะนำ 4 กองทุนเด่นรับโอกาสเติบโตระยะยาว

โลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยปัจจุบันการลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทั้ง Data Center, Semiconductor, Cloud Infrastructure และระบบเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
บลจ.แอสเซท พลัส มองว่า AI ในรอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงวัฏจักรของหุ้นเทคโนโลยี แต่กำลังก้าวสู่การเป็น “โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลก” ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าในอดีต
นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แอสเซท พลัส กล่าวว่า “ปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของการพัฒนา AI ทั้งในด้านเทคโนโลยี เงินทุน และนวัตกรรม โดยเม็ดเงินลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังเติบโตต่อเนื่อง และเริ่มส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน AI ก็กำลังขยายตัวจากระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Layer) ไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ (Application Layer) มากขึ้น ทั้งในด้านซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการแพทย์ และการเงิน”
“นอกจากนี้ การเติบโตของ AI ยังส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจาก AI Data Center ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Power & Grid Infrastructure) กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเติบโตในอุตสาหกรรม AI ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานSemiconductor ในเอเชียยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการผลิตชิป หน่วยความจำ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อระบบ AI ทั่วโลก” นายคมสัน กล่าวเสริม
บลจ.แอสเซท พลัส เชื่อว่า AI มีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่สำคัญที่สุดของโลกในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า จึงได้พัฒนากองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในหลากหลายมิติของ AI เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงและมุมมองการลงทุน ผ่าน 4 กองทุนเด่น ได้แก่
1. กองทุน AI Core Growth: กองทุน ASP-AIEQเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธีม AI แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั่วโลก ผ่านการคัดเลือกหุ้น AI เชิงรุก โดยเน้นบริษัทที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตสูง มีอำนาจการกำหนดราคา และมีโอกาสได้รับประโยชน์จากวัฏจักร AI ระยะยาว
2. กองทุน Asia Semiconductor: กองทุน A-SEMIเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเน้นลงทุนใน “หัวใจการผลิต” ของระบบ AI โลก ผ่านหุ้น Semiconductor ในเอเชีย ผ่านกองทุนหลัก Global X Asia Semiconductor ETF (3119 HK) ซึ่งมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI Infrastructure และ Memory Cycle ที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น
3. กองทุน AI Grid Infrastructure: กองทุน A-GRID เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสจาก “โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน” ซึ่งกำลังกลายเป็นคอขวดสำคัญของ AI โลก ผ่านการลงทุนใน "หัวใจ" ของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ผ่านกองทุนหลัก First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) รับโอกาสเติบโตไปกับรากฐานพลังงานที่โลกยุคดิจิทัลและ AI ขาดไม่ได้
4. กองทุน AI Hedge Fund Strategy: กองทุน ASP-POINTAI-UI กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุน AI แบบยืดหยุ่น ผ่านกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลก Point72 Turion ซึ่งใช้กลยุทธ์ Long/Short ในหุ้น AI เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลงพร้อมบริหารความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุนใน AI ในระยะถัดไป จะไม่ได้วัดกันเพียงการเลือก หุ้นผู้ชนะ รายตัว แต่เป็นการเข้าใจ โครงสร้างของระบบ AI โลก ทั้ง Ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ชิป พลังงาน โครงข่ายไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ในระดับเศรษฐกิจจริง โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ อาจเป็นหนึ่งใน Megatrend สำคัญที่สุดของโลกในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า