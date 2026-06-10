เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวรายการ “Go Healthier with MTL” ส่งต่อความรู้สุขภาพและประกันจากคนวงใน ชวนคนไทยสุขภาพดีกว่าเดิม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำแคมเปญ “Go Healthier with MTL” ล่าสุดเปิดตัวรายการออนไลน์ด้านสุขภาพและประกัน ที่นำเสนอสาระจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ “คนวงใน” โดยมี คุณสาริศา ล่ำซำ ร่วมถ่ายทอดเนื้อหา เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และนำไปใช้ดูแลตัวเองได้จริง
ในยุคที่ข้อมูลสุขภาพบนโลกออนไลน์มีอยู่มากมาย ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพอาจมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก เมืองไทยประกันชีวิตจึงพัฒนาแคมเปญ “Go Healthier with MTL” เพื่อส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพและประกันจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้จริง ช่วยให้ผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพสามารถดูแลตัวเอง พร้อมวางแผนความคุ้มครองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของแคมเปญ คือ “รายการ Go Healthier with MTL” รายการออนไลน์ที่พาผู้ชมไปหาคำตอบเรื่องสุขภาพกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา โดยมี คุณสาริศา ล่ำซำ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ถ่ายทอดประเด็นสุขภาพในรูปแบบที่สดใส เป็นกันเอง และเข้าถึงง่าย ช่วยดึงความสนใจของผู้ชม พร้อมเชื่อมโยงคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายอย่างชัดเจน ทำให้เรื่องสุขภาพและศัพท์ทางการแพทย์ที่อาจดูซับซ้อน กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย น่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ปัจจุบัน รายการ “Go Healthier with MTL” ได้ออกอากาศแล้ว 6 ตอน ครอบคลุมประเด็นสุขภาพสำคัญที่ใกล้ตัวคนไทย ได้แก่
EP.1 ฝุ่น PM2.5 กับความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ โดย นพ.กุลชาติ เอกภูมิมาศ อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ
EP.2 อัลไซเมอร์ โรคสมองอันดับต้นที่ส่งผลต่อความทรงจำ โดยรศ.ดร.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและสุขภาพสมอง รองคณบดีด้านนวัตกรรมแนวบูรณาการและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EP.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด ภัยเงียบที่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิด โดย นพ.ไพฑูรย์ จองวิริยะวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
EP.4 โรคไต กับพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว โดย นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต โรงพยาบาลรามคำแหง
EP.5 การนอน กับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ โดย พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า
EP.6 เชื้อดื้อยา ประเด็นใกล้ตัวจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือกินยาไม่ครบ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อดื้อยาโดยไม่รู้ตัว โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน เมืองไทยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านประกัน หรือ Insurance Literacy เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจศัพท์ประกัน เงื่อนไขกรมธรรม์ และความคุ้มครองต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่คนวงในอยากบอก และสิ่งที่คนนอกอยากรู้” พร้อมตอบข้อสงสัยสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันและการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนสุขภาพและความคุ้มครองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
แคมเปญ “Go Healthier with MTL” สะท้อนความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตในการเป็นคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพ ผ่านการส่งเสริมความรู้ การวางแผนประกันสุขภาพ และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคน “สุขภาพดีกว่าเดิม”
ผู้สนใจสามารถติดตามรายการ “Go Healthier with MTL” ตอนใหม่ และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: Muang Thai Life และดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญได้ที่เว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต