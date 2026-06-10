บลจ.กรุงศรี จับมือ Wellington Management เปิดเวที Asia Tech เจาะลึกโอกาสเติบโตหุ้นเอเชีย

คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ Wellington Management จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Asia Tech Engine: Powering the Next Growth Wave” เพื่อให้มุมมองต่อโอกาสการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีระดับโลก
ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ Alistair J. MacDonald, Investment Strategist, Wellington Management และคุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์การลงทุน บลจ.กรุงศรี ร่วมถ่ายทอดมุมมองการลงทุน พร้อมแนะนำกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้ (KF-ATECH) และกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้ USD (KF-ATECH-USD) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ณ โรงแรม Andaz One Bangkok เมื่อเร็วๆ นี้
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้ (KF-ATECH) และ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้ USD (KF-ATECH-USD) มีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Asia Technology Fund, Class USD S Accumulating Unhedged โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง
กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้