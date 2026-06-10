บลจ.กสิกรไทย เปิดค่าย Investment Bootcamp ซีซัน 3 จุดประกายนักลงทุน Next Gen เข้าใจเกมโลกการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานักลงทุนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดค่าย KAsset Investment Bootcamp ซีซัน 3 อย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน และคัดเลือกจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 150 คน โดย บลจ.กสิกรไทย ริเริ่มและพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการสร้างรากฐานด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบและรอบด้าน ที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับกูรูด้านการลงทุนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจ หลักการลงทุน ไปจนถึงการจัดพอร์ตเชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์เสมือนจริงแบบนักลงทุนมืออาชีพ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความรู้ทางการเงินของเยาวชนไทย และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพที่สามารถรับมือกับความผันผวน และคว้าโอกาสในตลาดการเงินโลกได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร และนายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ CFA, กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย ให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง ณ อาคาร K+ Building สามย่าน