อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เร่งช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพระราม 6 อนุมัติจ่ายสินไหมกว่า 2.45 ล้านบาท ภายใน 1วัน

จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบริเวณตรอกวัดบรมนิวาส ซอยพระราม 6 ซอย 15 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 58 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบว่า มีลูกค้าของบริษัทได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 9 กรมธรรม์ โดยบริษัทได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ประสานงานกับผู้เอาประกันภัยและเร่งดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ลูกค้าสามารถฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็ว
ล่าสุด บริษัทฯได้อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบครบทั้ง 9 กรมธรรม์ เป็นวงเงินรวม 2,450,000 บาท โดยการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนได้แล้วเสร็จภายในวันเดียวหลังเกิดเหตุ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจและการสนับสนุนมากที่สุด
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านวิกฤตและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง