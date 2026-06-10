CPNREIT ชูทรัพย์สินในพอร์ตสู่ Pride Landmark ระดับโลก ขับเคลื่อน Rainbow Economy รับดีมานด์ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจช่วงPride Month

• เดินหน้าแคมเปญ Thailand's Pride Celebration 2026 "Pride For All" ครอบคลุมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศ คาดผู้ร่วมงานกว่า 1.3 ล้านคน
• เปิดพื้นที่ทรัพย์สินหลักในพอร์ตฯ ภายใต้แนวคิด 'We Are Many' โอบรับทุกความหลากหลาย ย้ำกลยุทธ์ ESG และ Center of Life อย่างเป็นรูปธรรม
• City Pride Parade ยิ่งใหญ่ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2569 ที่ เซ็นทรัล พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาและภาคีเครือข่ายกว่า 100 องค์กร สร้างปรากฏการณ์ขบวนพาเหรดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพล LGBTQ+ เซเลบริตี้และคนดังกว่า 3,000 คน
"ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท" หรือ "CPNREIT" กองทรัสต์ชั้นนำของประเทศไทย ผนึกกำลัง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะ 'The Pioneer of Equality' และพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ยกระดับ Thailand's Pride Celebration 2026 "Pride For All" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด 'We Are Many' เปิดพื้นที่ยอมรับทุกความหลากหลาย ทั้งด้านความคิดเห็น เพศสภาพ รูปลักษณ์ และตัวตน สะท้อนศักยภาพทรัพย์สินในพอร์ตฯ ในฐานะ "ศูนย์กลางการใช้ชีวิต" (Center of Life) ของทุกคนอย่างแท้จริง พร้อมปั้น Pride Landmark กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ไตรมาส 2 คึกคัก และศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT กล่าวว่า "PrideMonth คือ Global Movement ที่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของโลก CPNREIT จึงเดินหน้าเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าในพอร์ตฯให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับทุกคน สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG โดยเฉพาะในมิติ Social ที่มุ่งสร้าง Inclusive Ecosystem การสนับสนุนความหลากหลายจึงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคง และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขณะเดียวกัน ด้วยศักยภาพทำเลของทรัพย์สินในพอร์ต แคมเปญ Pride For All จะช่วยดึงดูดกลุ่ม Rainbow Economy ซึ่งถือเป็น High-Value Travelers ที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง โดยมูลค่าตลาดการท่องเที่ยว LGBTQIAN+ ในปี 2026 คาดแตะ 385.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโตต่อเนื่องกว่า 8% ต่อปี ทั้งหมดคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นทราฟฟิกและการเติบโตของกองทรัสต์ในระยะยาว" นางสาวปัทมิกา กล่าวเสริม
CPNREIT ชูทรัพย์สินหลักสู่ Pride Destination ตลอดเดือนมิถุนายน
CPNREIT เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าหลักในพอร์ตฯสร้างปรากฏการณ์ Pride Landmark ทั่วประเทศอาทิ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล มารีนา และเซ็นทรัล ลำปาง ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ Pride Identity, Pride Economy และ Pride Experience โดยมีกิจกรรมPride Moments & Experiences ตลอดเดือนมิถุนายน อาทิ Pride Parade ได้แก่ เซ็นทรัล พัทยาและเซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต, Pride Music คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ที่ เซ็นทรัล พัทยา, เวทีประกวด Pride Contest ที่ เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, กิจกรรมสายเฮลท์ตี้ Pride Sport ที่ เซ็นทรัล พระราม 2, เวทีโชว์ Pride Performance ที่ เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต และเซ็นทรัล พัทยา, Pride Troop ขบวนสร้างสีสัน ที่เซ็นทรัล ลำปาง นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Pride Shopping Privilege’ ตลอดแคมเปญ โดยคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ไฮไลต์ห้ามพลาดคือ City Pride Parade ในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ที่ เซ็นทรัล พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาและภาคีเครือข่ายกว่า 100 องค์กร สร้างปรากฏการณ์ขบวนพาเหรดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวม LGBTQIAN+ เซเลบริตี้และคนดังกว่า 3,000 คน ตอกย้ำศักยภาพพัทยาในฐานะ Pride Destination ระดับโลก ปรากฏการณ์ Pride Moments & Experiences ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของทรัพย์สินในพอร์ตฯ CPNREIT ที่แข็งแกร่ง และสะท้อนถึงรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว