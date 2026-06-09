กรุงเทพประกันชีวิต ชวนทุกคนใส่ใจตัวเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช็กสมดุลชีวิต 4 ด้าน สู่ Happy Longevity ในงาน “มนุษย์ต่างวัย Fest 2026 ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม”

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ “มนุษย์ต่างวัย” จัดงาน “มนุษย์ต่างวัย Fest 2026 ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม” ชวนทุกคนมาออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้ทั้งสนุก มีคุณภาพ และมีความหมาย พบกับ 4 โซนกิจกรรมของบูธกรุงเทพประกันชีวิต ที่มาในคอนเซปต์ “Happy Longevity” ชีวิตดี 4 ด้านกายฟิต เงินพร้อม ใจสมดุล ความสัมพันธ์ดี มาร่วมสำรวจ “4 บัญชีชีวิต” ของตัวเองเพื่อออกแบบชีวิตที่มั่นคง สมดุล และมีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมพูดคุย ปรึกษา และออกแบบแผนการเงิน ที่เหมาะกับตัวเอง ตามเป้าหมายที่ต้องการ กับผู้เชี่ยวชาญ และนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (CFP) ภายในบูธกรุงเทพประกันชีวิต ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการจัดงาน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองเวลารับคำปรึกษาล่วงหน้าได้ที่ https://bla.bangkoklife.com/ReserveYourCFP
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งการวางแผนเกษียณอย่างมีคุณภาพ การจัดการชีวิตและการเงินของ “เดอะแบก” รวมถึงการออกแบบชีวิตโสดและการดูแลตัวเองในระยะยาว ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างเวลา 12.30–14.30 น. ตลอดจนเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “สำรวจ 4 บัญชีชีวิต ใส่ใจให้ชีวิตดีมีสมดุล” ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 14.40-15.20 น. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักวางแผนการเงิน ที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองในการสร้างชีวิตที่มั่นคงและสมดุลในสังคมอายุยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ บูธกรุงเทพประกันชีวิต ภายในงาน “มนุษย์ต่างวัย Fest 2026” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6