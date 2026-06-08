ยูโอบี เปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (UWEQP) เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2569
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า ‘ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยมีแรงหนุนจากทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก ซึ่งส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงมีแนวโน้มเติบโตได้ (Neutral Global Equity) นอกจากนี้ ควรกระจายการลงทุน (Diversify) ในกลุ่มสินทรัพย์ให้หลากหลาย ทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก และให้น้ำหนักการลงทุนกระจายทั่วโลก ไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น การลงทุนในกองทุน ETF จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนดังกล่าว เนื่องจากนักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้ในกองทุนเดียว บลจ.ยูโอบี จึงนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (UWEQP) ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นทั่วโลก MSCI All Country World Index ซึ่งมีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นหรือตราสารทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม’
กองทุน UWEQP ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund กลุ่ม Global Equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (Large and Mid-capitalization) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
กองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสมาชิกของ WFE (World Federation of Exchanges) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI All Country World Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ของ 23 ตลาดของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และอีก 24 ตลาดของกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์จำนวน 2,514 หลักทรัพย์ หรือกว่า 85% ของโอกาสการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569) ดังนั้น การลงทุนในกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนทั่วโลกในกองทุนเดียว มีสภาพคล่องสูง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว ปัจจุบันกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 32.40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุนหลักยังบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA) ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน
กองทุน UWEQP ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและการสั่งซื้อครั้งถัดไป สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+2 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน) *
*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ