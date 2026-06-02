ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรม Semiconductor: โอกาสการเติบโตในระยะยาว

โดย ทีมจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าSemiconductor หรือชิป ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเทคโนโลยีทั่วไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเช่นสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data center) ซึ่งเปรียบเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ชิปจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมนี้มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์และยากต่อการถูกทดแทน
อุตสาหกรรมนี้มีลักษณะเฉพาะคือ ห่วงโซ่มูลค่าที่ซับซ้อนและแบ่งบทบาทชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ (Design) การผลิต (Manufacturing) ไปจนถึงการประกอบและทดสอบ (Assembly and Testing) ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเงินลงทุนจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของผู้เล่นในระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น
• กลุ่มผู้ออกแบบชิป เช่น NVIDIA และ AMD เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและถือครองทรัพย์สินทางปัญญา
• กลุ่มผู้ผลิต โดยเฉพาะบริษัทรับจ้างผลิตอย่าง TSMC มีบทบาทเป็นคอขวดในเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
• กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักร เช่น ASML และ Applied Materials มีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีเฉพาะทางและข้อจำกัดด้านการแข่งขัน
ในเชิงวัฏจักร การเติบโตในรอบล่าสุดถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากแนวโน้มการใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งผลให้ความต้องการชิปประมวลผลและหน่วยความจำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในวัฏจักรปัญญาประดิษฐ์รอบนี้ มีการคาดการณ์ว่าตลาด Semiconductor ทั่วโลกจะเติบโตจากมูลค่าราว 5-6แสนล้านดอลลาร์ฯ ในปัจจุบัน สู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้ภายในปี 2030
ในขณะเดียวกัน ฝั่งอุปทานมีข้อจำกัดจากกำลังการผลิตที่ขยายตัวได้ช้าและต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากนี้ยังต้องการผู้ผลิตซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ยากต่อการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ ทำให้ในหลายช่วงของวัฏจักรเกิดภาวะอุปทานตึงตัว ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถรักษาระดับราคาและอัตรากำไรได้ดี
ผลลัพธ์คือ ผลประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างโดดเด่น และสะท้อนถึงความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตามการเติบโตของกำไร ทำให้เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา
อุตสาหกรรม Semiconductor จึงเป็นทั้งโอกาสในเชิงวัฏจักรและระยะยาว โดยในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการขยายกำลังการผลิต ผู้เล่นที่มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น ดังนั้น การลงทุนควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่และสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ที่จะนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม