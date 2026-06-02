เอ็กซ์สปริง คลอดกองทุนใหม่เสิร์ฟช่องทางลงทุนหุ้น SpaceX กองเดียวในไทย

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เสิร์ฟกองทุนใหม่สุดล้ำ “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง สเปซ อินโนเวเตอร์ อิควิตี้ (X-SPACE)” ลงทุนตรงในกองทุนหลัก Tema Space Innovators ETF เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศ
• ชี้เป็นการเพิ่มช่องทางนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในบริษัท SpaceX บริษัทที่ขึ้นแท่นผู้ส่งวัตถุสู่วงโคจรสำเร็จมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 50% ของทั้งโลก
• กำหนด IPO ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2569 เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 5,000 บาท นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8:30 -15:30 น. ผ่านทาง XSpring Mobile Application
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เปิดเผยว่ายังคงเดินกลยุทธ์ภายใต้ธีมหลัก “เทคโนโลยี AI และ AI Infrastructure Ecosystem” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตของโลก มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งโลกคือ อุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ รวมถึงรัฐบาลในหลายประเทศมีการประกาศเพิ่มงบประมาณและเงินสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจอวกาศในอนาคต รวมทั้งกลุ่มกลาโหมอวกาศ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ขั้วมหาอำนาจใหม่เช่น จีน ได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี จึงทำให้ขั้วอำนาจเดิมเช่น สหรัฐ ฯ หันมาให้ความสำคัญกับการสำรวจอวกาศอีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งด้านเทคโนโลยี การแข่งขันที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ต้นทุนในการปล่อยจรวดสู่วงโคจรโลกถูกลงกว่า 90% ภายในระยะเวลาช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวล้ำอย่างก้าวกระโดด
ด้วยเหตุนี้ XSpring AM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง สเปซ อินโนเวเตอร์ อิควิตี้ (X-SPACE) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนตรงในกองทุนหลักชื่อว่า Tema Space Innovators ETF โดยกองทุน X-SPACE มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่มีนโยบายบริหารกองทุนแบบ Active Management โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด (benchmark) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ โดยครอบคลุมถึงการลงทุนในบริษัท SpaceX ผ่านการลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทSpaceX โดยตรง
ดังนั้น กองทุน X-SPACE จะเป็นกองทุนเดียวในไทย ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้น SpaceX ได้ตั้งแต่ตอนนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของการ IPO ของบริษัท SpaceXและหลังจากนั้น โดยกองทุน X-SPACE จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2569 กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 5,000 บาท โดยนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายคืนได้ในเวลา 8:30 - 15:30 น. ทุกวันทำการ ผ่านทาง XSpring Mobile Application และผู้สนับสนุนการขาย โดยกองทุน X-SPACE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
“ปัจจุบัน กองทุนรวม Feeder Fund ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสูงมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนในตลาดต่างประเทศและอุตสาหกรรมเฉพาะทางให้กว้างขึ้น และการลงทุนผ่านกองทุนเหล่านี้ เช่น X-SPACE นอกจากจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลกแล้ว ผู้ลงทุนยังได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีCapital Gain ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกลงทุนโดยตรงในNASA ETF แล้วได้กำไรจากการขาย NASA ETF กำไรนั้นอาจถูกรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งอาจถูกนำมาคิดภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 5-35% ตามฐานภาษี แต่ถ้าเลือกลงทุนใน X-SPACE ที่ไปลงทุนต่อใน NASA ETF กำไรจากการลงทุนใน X-SPACE จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีตามหลักเกณฑ์สำหรับการลงทุนผ่านกองทุนรวมไทย โดยไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี นอกจากนี้ X-SPACE ยังมีผู้จัดการกองทุนไทยคอยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินได้” นายยศกร กล่าว