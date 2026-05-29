กรุงเทพประกันชีวิต ชวน “ใส่ใจให้ชีวิตดี” ผ่านงานเสวนา “ถอดรหัสชีวิตดี 4 มิติ”

ในโลกยุค Longevity ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวทั้งโครงสร้างสังคมอายุยืนที่ผู้คนมีอายุยาวขึ้น อัตราการเกิดลดลง ทำให้ช่วงเวลาของชีวิตหลังเกษียณมีมากขึ้น การรับมือกับต้นทุนด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการทางการเงินเพื่อรับกับรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป เมื่อประกอบกับแรงกดดันจในปัจจุบัน ส่งผลทำให้การวางแผนชีวิตมีความสำคัญมากขึ้น ธุรกิจประกันชีวิตในวันนี้จึงมีบทบาทมากขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ด้านความใส่ใจ จึงเร่งผลักดันให้ลูกค้าเตรียมพร้อมทั้งในมิติความมั่นคงทั้งสุขภาพ การเงิน และการวางแผนชีวิตระยะยาว
ในมุมมองกรุงเทพประกันชีวิต Longevity จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้คนในสังคมได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ และในงานเสวนา “ถอดรหัสชีวิตดี 4 มิติ” ที่เจาะลึกเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ กายฟิต เงินพร้อม ใจสมดุล และความสัมพันธ์ดี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กรุงเทพประกันชีวิต ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ กรุงเทพประกันชีวิต พ.ญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ คุณหมอฟ้า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ คริส หอวัง นักแสดงสาวมากความสามารถที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลชีวิต มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ
Longevity ถ้าไม่เริ่มต้นใส่ใจในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ปัจจุบันการอยู่นานก็ดี แต่เราจะอยู่ยาวแบบไหน “คุณหมอเพชร” ให้ความเห็นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีน่าจะเป็นสิ่งที่คนต้องการมากกว่า ปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องของอายุ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดโรคต่างๆตามมา เช่น โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นโรคของคนแก่ แต่จริงๆ แล้ว อายุ 65 ปี นิดๆ ก็อาจจะเริ่มเป็นกันได้ โดยจะพบประมาณ 5% แต่พออายุ 75 ปี จะพบเพิ่มขึ้น 15% และเมื่อพออายุ 85 ก็จะพบว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นไปถึง 40% ดังนั้น จุดหนึ่งที่อยากจะให้ใส่ใจดูแลเรื่อง Longevity คือเรื่องการดูแลสุขภาพกาย เพราะโรคต่างๆ จะเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่ปารถนาคือเรายังอยากทำสิ่งต่างๆ ที่ทำได้เหมือนในปัจจุบัน เช่น อยากดูแลลูก ไปท่องเที่ยวกับลูกได้ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมง่ายๆ อย่างเดินไปตลาดได้ด้วยตนเอง
โรคอัลไซเมอร์ยังสัมพันธ์กับอาหารการกิน ถึงแม้ตัวเลขแนวโน้มทั่วโลกจะใกล้เคียงกัน แต่สถิติปัจจุบันถ้าดูสัดส่วนเทียบกับประชากรโลก พบว่าคนเป็นอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งยีนส์ที่สามารถส่งต่อ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือเรื่องของอายุ แต่ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ คือ เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ดังนั้น นอกจากการกินดีแล้ว การได้ฝึกสมองจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ คนที่เกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไรจะเพิ่มความเสี่ยง แต่ถ้าเรายังทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่ต้องหนักมากก็จะช่วยรักษาสมรรถภาพของสมองให้ดีอยู่ได้ เพราะยิ่งใช้สมองก็จะยิ่งเสื่อมน้อยลง
คุณหมอฟ้า กล่าวเสริมว่า โรคสมองเสื่อม การป้องกันที่ง่ายที่สุดคือการฉีดวัคซีนงูสวัสดิ์ เพราะมีงานวิจัยใหม่ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่าง Nature Communications February 2026 พบว่า วัคซีนงูสวัดชนิด RZV ในผู้สูงอายุที่ฉีดครบ 2 เข็ม อาจเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้ประมาณ 51% โดยเห็นผลชัดเจนในกลุ่มผู้หญิง อย่างไรก็ตาม หากใครอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีด 2 เข็มเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมในช่วงสองทศวรรษสุดท้ายของอายุได้
ในยุค Longevity ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคร้าย
คุณหมอฟ้า แชร์ให้ฟังว่า “เรื่อง Longevity เราไม่เน้นแค่อายุยืน แต่เราต้องการอยู่แบบเอ็นจอยไลฟ์ โดยจะมี 3 span ตั้งแต่ Health Span กายใจดี Wealth Span อายุยืนแต่ไม่มีเงินจะอยู่ทำไมถึง 100 ปี และ Purpose Span ความสัมพันธ์ในสังคม คนที่จะอยู่ยืนยาวได้คือคนที่ตื่นมารู้ว่าเรายังมีเป้าหมายชีวิต ยังมีส่วนร่วมในสังคม ดังนั้น คนที่ไม่สันโดษ ยังมีเพื่อน มีกิจกรรมให้ทำจะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ดี”
สำหรับหลายคน อาจมีความกลัวโรคร้ายที่แตกต่างกันไป ทั้ง โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคไต โรคเบาหวาน โรคอ้วน แต่ในมุมมองของ “คุณหมอฟ้า” โรคที่น่ากลัวที่สุด คือ โรคที่ไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นเพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วทำให้จนไวสุด
“เรื่อง Longevity ในมุมของประกัน เค้าให้มองว่าเป็นการลงทุน และมีการดูแลในเชิงป้องกัน เชิง proactive ถ้าเราดูแลตัวเองเต็มที่แล้วยังเป็นจริงๆ ก็ยังมีคนดูแลแน่นอน แต่ขณะเดียวกัน ระหว่างทาง เค้าก็ไม่ได้อยากให้เราป่วย จะมีโปรแกรม การบริการอย่างอื่นที่มาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้น แต่ถ้าเป็นปุ๊ปแล้วเรา invest ในที่เค้าพร้อมจะดูแลเรา เราก็สบายใจเปลาะนึง” คุณหมอฟ้ากล่าว พร้อมแชร์เทคนิคการห่างไกลจากโรคร้ายให้ฟังว่า
ใช้ 4 เทคนิค คือ “SPAN” ซึ่ง S มี 2 ความหมายคือ “Sleep” การนอนที่ดี และ “Stress”การจัดการความเครียด ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่ดีในยุคปัจจุบันคือ การไถมือถือ ซึ่งทำให้หลั่งสารโดปามีน (Dopamine) ที่อาจส่งผลทำให้เสพติดและอาจนำไปสู่การทำงานของสมองซึ่งทำให้สมองรู้สึกกังวล และเครียดตลอดเวลา P “Physical” กิจกรรมทางกาย และ A “Activity” การขยับร่างกายก็ไม่ต้องทำอะไรที่หักโหมเกินกำลัง แต่เป็นการขยับตัวบ่อยๆ และสม่ำเสมอ เราสามารถลุกนั่งทำสควอท 10 ครั้งทุก 1 ชั่วโมง หรือหากเวลาน้อยจริงๆ ก็ควรลุกเดินไปคุยกับเพื่อนหรือเข้าห้องน้ำ และสุดท้าย N “Nutrition” การกินที่ดี หลักๆ คือ หวาน เค็มให้พอดี แค่ทำ 4 ด้านนี้ก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากโรคร้ายได้เกือบ 80%
สุขภาพใจที่ดี และการบาลานซ์ชีวิตในหลายบทบาท
ในมุมของความสัมพันธ์ “คริส หอวัง” นักแสดงที่มีภาพลักษณ์ความสดใส มั่นใจ ได้แชร์แนวทางการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความสุข และสุขภาพใจที่ดี
“วันนี้คริสไม่ได้มองว่าความสุขคือความร่ำรวย แต่คือการได้ออกแบบชีวิตในแบบที่ตัวเองสบายใจมากกว่า เรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับตัวเองเป็นแบบไหน ใช้ชีวิตแบบไหนถึงมีความสุข ทั้งเรื่องการใช้เงิน การท่องเที่ยว หรือการดูแลตัวเอง เมื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น ก็ทำให้รู้สึกมั่นคงและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในแบบของเรา อีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับคริสคือการได้ใช้ประสบการณ์และมุมมองของตัวเอง ส่งต่อพลังบวกให้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ใครยิ้มได้ หรือรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองมากขึ้น แค่นั้นก็เป็นความสุขที่เติมเต็มมากแล้วค่ะ”
“สำหรับคริส สุขภาพใจเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์รอบตัวในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน เพราะทุกคนต่างมีหลายบทบาทในชีวิต และแต่ละความสัมพันธ์ก็ต้องการการดูแลที่ต่างกัน สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่แต่ละบทบาทให้ดีที่สุด และหากมีบางความสัมพันธ์ที่ไม่ healthy ก็ต้องกล้าที่จะปรับหรือปล่อยวางเพื่อให้ตัวเองเดินต่อได้อย่างสบายใจ
บางครั้งเวลาความสัมพันธ์มีปัญหา เราอาจต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราเองกำลังส่งพลังลบหรือ toxic กับใครอยู่หรือเปล่า เพราะสุดท้ายแล้ว ทุกความสัมพันธ์คือการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต” คริสกล่าว
ส่วนเรื่องความรัก เธอมองว่าเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ และอยากทำในส่วนที่สนับสนุนการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ หรือ Longevity ในทุกๆ ด้าน คริสยังมองว่าเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพราะการใช้ชีวิตให้นานอย่างเดียวอาจไม่พอ หากไม่มีความสุขอยู่ในนั้น สิ่งที่สำคัญคือการค้นหาให้เจอว่าอะไรคือความสุขในแบบของตัวเองแล้วค่อยเลือกใช้ชีวิตในแบบที่สนับสนุนสิ่งนั้น เพราะเมื่อเราใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายจริงๆ การเตรียมพร้อมสำหรับ Longevity จะไม่เหน็ดเหนื่อยเลย เพราะทุกคนจะใฝ่หาความสุขของตัวเองตลอด
หากพูดถึงแนวทางการใช้ชีวิตที่แข็งแรงของ เธอเล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากบทสนทนากับเพื่อนเก่าเมื่อ 8-9 ปีที่แล้ว เรื่องการต้องเริ่มเก็บเงินในวิธีที่ยั่งยืน เธอเริ่มศึกษาการลงทุนในตราสารต่างๆ และปรับพอร์ตสม่ำเสมอ จนตระหนักว่า Wealth ของเธออยู่ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามเธอมองว่าชีวิตต้องมีแพลนที่ดีเสมอ หนึ่งในนั้นคือการทำประกันสุขภาพ
“พูดถึงเรื่องโรคร้าย เราไม่รู้ว่าจะมาวันไหน แต่การทำประกันเวลาเราจ่ายแบบ maximum เค้าจะบอกว่ารับประกัน 20, 50 ล้าน ไม่ว่าคุณเป็นอะไรเค้าจะรักษาคุณให้ดีที่สุด เพราะทุกคนก็อยากหาย อยากสู้ ในอนาคตเราบวกค่าเบี้ยประกันไปอีก 10 ปี ก็อาจยังไม่เท่าค่าใช้จ่ายเวลาอยู่ ICU 2-3 วัน เพราะฉะนั้น ถ้ามีบริษัทที่มั่นคงแข็งแรง เราไว้ใจและก็ฝากตัวฝากใจไว้กับเค้าเลย ทำให้เราตัด 1 ข้อไป แล้วไปใช้ชีวิตให้ Longevity แบบที่เราตั้งไว้ ไปโฟกัส Wealth, Health ไปหา Relationship ที่ดี อันนี้คือการมี Longevity ที่ยืนยาวแบบมีแพลน” คริสกล่าว
ชีวิตของทุกคนต้องมองวันข้างหน้า การวางแผนชีวิตที่ดี 4 มิติ ในยุค Longevity ทั้งเรื่อง กายฟิต เงินพร้อม ใจสมดุล และความสัมพันธ์ดี กรุงเทพประกันชีวิตมีความพร้อมที่จะดูแลเรื่องต่างๆ ให้ โดยการวางแผนที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ รวมทั้งบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถเติมเต็มความต้องการลูกค้าในทุกมิติได้