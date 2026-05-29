BTSGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.200 บาท

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM* เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และเงินสดจากการดำเนินงานคงเหลือสะสม จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการลดทุนจดทะเบียน หน่วยละ 0.200 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 6.746 บาท เหลือหน่วยละ 6.546 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และจะจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 คิดเป็นเงินปันผลและเงินลดทุน รวมทั้งสิ้น 8.596 บาทต่อหน่วย นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2568/2569) กองทุน BTSGIF มีรายได้รวมเท่ากับ 1,150.7 ล้านบาท ลดลง 8.0% จากทั้งไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ที่ 1,146.2 ล้านบาท ลดลง 7.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 8.1% จากไตรมาสก่อน
ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ รายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,685.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 3.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนหน้ามีฐานค่าโดยสารต่ำจากนโยบายเดินทางฟรีของภาครัฐ ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2568 แต่บางส่วนหักกลบกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง 3.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากฐานผู้โดยสารสูงจากนโยบายเดินทางฟรีในปีก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนรายได้ค่าโดยสารลดลง 4.2% สำเหตุหลักเนื่องจากการจำนวนผู้โดยสารลดลง 3.6% จากไตรมาสก่อนจากจำนวนวันน้อยกว่า และสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งพลัส
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 20,723.6 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน