คปภ. เปิดเวที ASEAN Life Insurance Leadership Program (ALIP) 2026 ปีที่ 2 เสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รับมือสังคมสูงวัย สู่ Insurance Community ที่เข้มแข็ง

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาติ ASEAN Life Insurance Leadership Program (ALIP) 2026 ณ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ร่วมกับกองทุนประกันชีวิต และสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิต และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนพันธมิตรระดับโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
เลขาธิการ คปภ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ของสำนักงาน คปภ. ในการ ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ ASEAN Life Insurance Leadership Program (ALIP) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบประกันชีวิต ในภูมิภาคให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคสังคมสูงวัย ภายใต้หัวข้อ “The Longevity Frontier: Navigating the Future of Wellness” ซึ่งมุ่งตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นย้ำว่า ภาคธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไปสู่การเป็น “National Risk Buffer” หรือกลไกสำคัญในการรองรับความเสี่ยงของประเทศ และร่วมสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ส่งเสริมทั้งสุขภาวะทางกาย (physical wellness) และความมั่นคงทางการเงิน (financial security) ของประชาชนในระยะยาว
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาติ (ALIP) เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2569–2573) โดยสำนักงาน คปภ. เชื่อมั่นว่า “การกำกับดูแล” และ “การพัฒนา” ต้องดำเนินควบคู่กัน ผ่านแนวคิด Collaborative Shield หรือเกราะความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นวัตกรรมสามารถตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ ในขณะที่ระบบกำกับดูแลสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมตั้งเป้าให้ ALIP เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยง Friendship and Connection ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง Insurance Community ของภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งร่วมกัน โดยในปีนี้ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งช่วยยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบประกันชีวิตอาเซียนให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาติ (ALIP) 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2569 โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบเข้มข้น ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตในยุคใหม่ ผ่านการเรียนรู้ 4 Modules ประกอบด้วย Module 1 Global Landscape & Strategic Outlook การวิเคราะห์ภูมิทัศน์โลกและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันชีวิต Module 2 Emerging Risk & Resilience การรับมือความเสี่ยงเกิดใหม่และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร Module 3 Technology & Customer Transformation การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และ Module 4 Leadership & Human Capital Strategy การพัฒนาภาวะผู้นำและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบครบทุกมิติ ทั้งการบรรยาย การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบประกันภัยและระบบสุขภาพของประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ เพื่อร่วมระดมความคิดและออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบประกันชีวิตในระดับภูมิภาค โดยยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาวิชามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจประกันชีวิตในบริบทโลกใหม่ การรับมือความเสี่ยงเกิดใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสร้างความมั่นคงด้านข้อมูลและความเชื่อมั่นทางดิจิทัล ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในระยะยาว
โครงการ ASEAN Life Insurance Leadership Program (ALIP) จึงไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันชีวิต แต่เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือและการร่วมออกแบบอนาคตของระบบประกันชีวิตในระดับอาเซียน และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกันออกแบบอนาคตของระบบประกันภัยที่ตอบโจทย์ประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างระบบประกันภัยที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรองรับสังคมสูงวัย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันภัยในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
“ปัจจุบันสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยของภูมิภาค ครอบคลุมทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลเชิงนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสนับสนุน InsurTech Startup เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคตโดยโครงการ ALIP จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างกลไกความร่วมมือระยะยาว การพัฒนาบุคลากร และการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับภาคธุรกิจประกันภัยในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศสมาชิกและประชาชนในภูมิภาคในระยะยาว” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย