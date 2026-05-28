MFC ปลื้มกองทุนM-MEM ผลตอบแทนพุ่ง 64% อานิสงส์AIหนุนหุ้นกลุ่ม Memory Chip ชิปโตแรง

MFC โชว์ผลงานกองทุน “M-MEM” เน้นลงทุนกลุ่ม Memory Chip หนึ่งในเซ็กเตอร์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแส AI สร้างผลตอบแทนโดดเด่นกว่า 64.07% หลังจากเปิดตัวได้เดือนเศษ แรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีโชว์ผลประกอบการ Q1/2569 แข็งแกร่ง ผสมแรงส่ง “SpaceX IPO” จุดกระแสลงทุนหุ้น Growth–Semiconductor รอบใหม่
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง หลังจากโชว์ผลประกอบการงวด 1Q/2569 ออกมาอย่างแข็งแกรส่งผลให้ “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย” หรือ “กองทุน M-MEM” ซึ่งจัดตั้งได้เพียงเดือนเศษ สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่า 64.07% (ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 2569) หลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 1-9 เม.ย.2569 โดยกองทุนเน้นลงทุนในกลุ่ม Memory Chip โดยเฉพาะซึ่งถือเป็นหนึ่งในเซ็กเตอร์ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแส AI เนื่องจากการประมวลผล AI จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ทั้ง HBM, DRAM และ NAND ส่งผลให้ความต้องการชิปหน่วยความจำเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก
สำหรับภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะ “Risk-On” อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากหุ้นกลุ่ม Technology, AI, Semiconductor และหุ้น Growth หลังผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังออก มาแข็งแกร่ง และสะท้อนว่าเม็ดเงินลงทุนด้าน AI Infrastructure ยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ Data Center, Cloud Computing, AI Compute รวมถึงระบบเครือข่ายและพลังประมวลผลที่รองรับการพัฒนา AI ในระยะยาว
นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาหนุน Sentiment เชิงบวกให้กับตลาด จากกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง SpaceX ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า Appetite ของ นักลงทุนต่อหุ้น Growth และธุรกิจนวัตกรรมกำลังกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง หลังเผชิญแรงกดดันจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงก่อนหน้า และกระแสดังกล่าวยังช่วยปลุกความสนใจต่อธีม “Space Economy” และโครงสร้างพื้นฐาน AI มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Satellite, Data Center, Networking ไปจนถึง Semiconductor Value Chain ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่
ในฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี SOX หรือ Philadelphia Semiconductor Index ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น และสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญทั้งระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ได้ต่อเนื่อง สะท้อน Momentum เชิงบวกของหุ้นกลุ่มชิปทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ GPU, High Bandwidth Memory (HBM) และ Data Center Infrastructure ที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการเติบโตของ AI Ecosystem นายธนโชติ กล่าวว่า MFC มองแนวโน้มหุ้น Memory Chips ยังน่าสนใจ จากมุมมองอุตสาหกรรม Memory Chips กำลังเข้าสู่รอบขาขึ้นจากความต้องการ AI และ Data Center ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานถูกควบคุมโดยผู้เล่นรายใหญ่ ไม่กี่ราย ทำให้อุปทานไม่สามารถขยายตัวได้รวดเร็วเท่ากับอุปสงค์จาก AI ที่กำลังพุ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคา (Pricing Power) สูงขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยหนุนให้นักวิเคราะห์ทยอยปรับประมาณการกำไรของกลุ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว
สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน M-MEM จะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Semiconductor & Memory Technology รวมถึงบริษัทในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว กลยุทธ์การลงทุนใช้รูปแบบ High Conviction Portfolio คัดเลือกหุ้นผู้นำระดับโลกเพียง 7-10 บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสภาพคล่องสูง อาทิ Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology และ Sandisk Corporation
อย่างไรก็ตาม กองทุน M-MEM มีความเสี่ยงระดับ 7 และมีลักษณะลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีโอกาสเผชิญความผันผวนสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และสามารถลงทุนระยะยาว