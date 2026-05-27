บลจ.อีสท์สปริง ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนต่างจังหวัด ผ่านโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง ร่วมสนับสนุน "โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เนื่องในโอกาส 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนรวม 20 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเงินให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านสะพานยาว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบไปก่อนหน้านี้ และล่าสุดได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีก 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทฯ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา