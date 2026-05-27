พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน รังสรรค์มื้อสุดพิเศษ สำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง โดยเฉพาะ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย มอบประสบการณ์เหนือระดับสำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking) โดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายริชาร์ด มาโลนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิด “A Mark of Legacy, Inspired by You” สะท้อนการส่งต่อคุณค่าที่ยั่งยืน ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่ง (Fine Dining) ระดับมิชลินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันจากการร่วมงานของสองเชฟมากฝีมือ อันได้แก่ เชฟ Davide Garavaglia จากห้องอาหาร Côte by Mauro Colagreco ภายในโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ร่วมถ่ายทอดความงดงามของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนร่วมสมัย รังสรรค์ด้วยเทคนิคอันประณีตและวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากท้องถิ่นและนานาชาติ ร่วมกับ เชฟ Jimmy Ophorst จากร้านอาหาร PRU หนึ่งในเชฟแถวหน้าของวงการ Fine Dining ไทย ผู้มีเอกลักษณ์ในการนำเสนออาหารผ่านแนวคิดที่เชื่อมโยงกับวัตถุดิบ ความยั่งยืน และเรื่องราวของแหล่งกำเนิดอย่างลึกซึ้ง การพบกันของสองเชฟจึงไม่ใช่เพียงการร่วมมือทางด้านอาหาร แต่เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาการปรุงอาหารที่สะท้อนความประณีตในทุกรายละเอียด เพื่อรังสรรค์มื้อสุดพิเศษสำหรับลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง เท่านั้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง ได้แก่ “UOB Vantage Growth 5/18” และ “UOB Beyond Legacy 3/99” ซึ่งออกแบบมาตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่าง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในการมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ควบคู่กับการสร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยืน