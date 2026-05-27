เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำความแรง “เมืองไทยสไมล์คลับ”เดินหน้าเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ดึงพรีเซ็นเตอร์คนคุ้นเคย “บิวกิ้น-พีพี" ตัวแทนคนกิจกรรมเยอะกับสิทธิพิเศษที่ให้ “เยอะ” จนคุณยิ้ม

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำความแรงของ “เมืองไทยสไมล์คลับ” คลับแห่งความสุขและรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง หลังปรับโฉมครั้งใหญ่ ก้าวจาก Loyalty Program สู่ “Behavior Platform” เต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับสิทธิพิเศษให้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพราะเราคือประกันชีวิต “ที่มีชีวิต” ที่จะดูแลคุณในทุกวัน ทั้งวันที่เคลม วันที่พัก วันที่กิน วันที่เที่ยว วันที่ปาร์ตี้ และวันที่สุขภาพดีครบรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกคนมีรอยยิ้มในทุกวัน
ล่าสุดเดินหน้าเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ โดยได้ "บิวกิ้น" พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ "พีพี" กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พรีเซ็นเตอร์คนคุ้นเคย ตัวแทนคนกิจกรรมเยอะ มาร่วมยกระดับความสุขและรอยยิ้มขึ้นไปอีกขั้น พร้อมด้วยสิทธิ พิเศษใหม่ กิจกรรมดี กินก็มา เที่ยวก็มี บันเทิงก็มาก ฟิตก็ยิ่งมันส์ ที่เตรียมมามอบให้ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญที่มีให้ “เยอะ” จนคุณยิ้ม ที่ดูแลมากกว่าแค่ความคุ้มครอง จากเมืองไทยสไมล์คลับ
โดยลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่เป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ จะได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ 4 ความคุ้มค่า สามารถรับความสุขได้ง่าย ผ่าน MTL Click Application ที่ครอบคลุมทุกบริการ สะดวก ครบ จบ ในแอปเดียวประกอบด้วย
คุ้มที่ 1 Exclusive Privileges ซื้อประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตได้สิทธิพิเศษ เลือกรับได้ทันที “ไม่ต้องรอ! และไม่ต้องแลกพอยท์” ทั้งหมวดสุขภาพ สปาชั้นนำ หมวดท่องเที่ยว อย่างตั๋วเครื่องบิน หรือ Lounge หมวดความบันเทิง Box Seat เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ หรือหมวดร้านอาหาร ที่มีทั้งร้านจองยาก ร้านลับ หรือปิดร้านแบบ Exclusive Privileges แบบนี้ ไม่เหมือนใครแน่นอน
คุ้มที่ 2 Product Privilege ก็ไม่ต้องรอ เพียงมีประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันชีวิต หรือประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ก็ได้สิทธิพิเศษทันที กับ Product Privilege ที่จะช่วยให้คุณ ยิ้มได้กับชีวิตที่ง่ายขึ้น
คุ้มที่ 3 Smile Points ซื้อประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตได้สนุกไปกับการสะสมแต้ม Smile Points แลกรับส่วนลด และสิทธิพิเศษแบบครบทุกไลฟ์สไตล์ กับสิทธิประโยชน์ที่ใช้ได้จริงในชีวิต และแลกได้ทุกวัน ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งร้านอาหาร กิจกรรมความบันเทิง สุขภาพ ชอปปิง และท่องเที่ยว จากพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลาย กว่า 420แบรนด์
และคุ้มที่ 4 รับ Fit Point สายฟิตยิ่งต้องถูกใจสิ่งนี้ แค่คุณออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง หรืออัปโหลดผลตรวจสุขภาพ ก็รับ Fit Points ที่นำมาเป็นส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ สูงสุด 15%*
สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ “เมืองไทยสไมล์คลับ” ตอกย้ำแนวคิดการดูแลลูกค้ามากกว่าความคุ้มครอง ผ่านสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้สองพรีเซ็นเตอร์คนคุ้นเคย “บิวกิ้น–พีพี” มาร่วมถ่ายทอดความสุขและประสบการณ์ของการเป็นลูกค้า ที่พร้อมเติมรอยยิ้มให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต
ภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าวนำเสนอความ “เยอะ”ของสิทธิประโยชน์จากเมืองไทยสไมล์คลับ ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยว ดำน้ำ ปีนเขา เดินป่า เข้าสปา หรือสายกิจกรรมและออกกำลังกาย รวมถึงสายชอปปิง สายคาเฟ่ ความบันเทิง ทั้งสตรีมมิง ตั๋วหนัง คอนเสิร์ต ซีรีส์ หรือละครเวที ที่พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้ยิ้มในทุกไลฟ์สไตล์ ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับสิทธิประโยชน์ด้านประกัน ผ่านกิจกรรมฟิตเนสและการสะสมคะแนนเพื่อใช้ลดเบี้ยประกัน ตอกย้ำแนวคิดการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรของเมืองไทยประกันชีวิต
การเลือก “บิวกิ้น–พีพี” มารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ หลังจากทั้งคู่เคยสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก่อน โดยครั้งนี้เป็นการปรับบทบาทจากการสื่อสารเรื่อง “ความคุ้มครอง” ไปสู่การสะท้อน “ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์” ของการเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ผ่านเมืองไทยสไมล์คลับ ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใส เข้าถึงง่าย และมีฐานแฟนคลับหลากหลายกลุ่ม ทำให้ “บิวกิ้น–พีพี” สามารถถ่ายทอดแนวคิดของเมืองไทย สไมล์คลับ ที่มอบทั้งสิทธิพิเศษ ความสุข และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางของเมืองไทยประกันชีวิตที่ต้องการยกระดับจากการดูแลด้านความคุ้มครอง สู่การอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกมิติของชีวิต
ทั้งนี้ สามารถติดตามภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของเมืองไทยสไมล์คลับ ได้ผ่านหลากหลายช่องทางของบริษัทฯ ไม่ว่า จะเป็น Muang Thai Life Assurance, YouTube, Facebook, Instagram, X, LINE Official Account และTikTok ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไป