BBLAM คัดกองทุนเด่น B-SELECT รับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

B-SELECT กองทุนแนะนำจาก BBLAM ชูธีมเติบโตระยะยาวในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด เพื่อเสริมทางเลือกกระจายการลงทุนในภาวะตลาดผันผวน*
นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM)* กล่าวว่า “การคัดเลือกกองทุน ภายใต้ B-SELECT ในเดือนนี้ มุ่งเน้นการลงทุนในธีมที่มีศักยภาพการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับแรงขับเคลื่อน จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านพลังงาน เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ควบคู่กับการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม ตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จากหลากหลายปัจจัย การกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสำคัญในการบริหารพอร์ต โดยกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนนี้ ครอบคลุมธีมการลงทุนที่มีศักยภาพ ได้แก่
•*กองทุน B-ASIATECH* เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเอเชียที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
•*กองทุน B-INNOTECH* ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีศักยภาพเติบโตจากนวัตกรรม เช่น AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
•*กองทุน B-CNNEXT* มุ่งเน้นโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ในประเทศจีน ผ่านบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการบริโภคภายในประเทศ
•*กองทุน B-USPASSIVE* ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P 500 เพื่อกระจายในบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจโลก
•*กองทุน B-SIP* เน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี AI ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน