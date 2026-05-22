บลจ.กสิกรไทย ชู Core & Satellite Portfolio ผลตอบแทนระดับท็อป ฝ่าความผันผวนโลก

บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำกลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Core & Satellite Portfolio ที่ตอบโจทย์ทุกภาวะตลาด โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างเสถียรภาพของพอร์ตและโอกาสการเติบโตในระยะยาว ผ่านกองทุนคัดสรรที่สามารถทำผลงานระดับ Quartile 1 ในหลายช่วงเวลา ครอบคลุมทั้งพอร์ตหลัก (Core Portfolio) ผ่านกองทุนในกลุ่ม K-WealthPLUS Series และธีมการลงทุนที่มีศักยภาพในพอร์ตรอง (Satellite Portfolio) ผ่านกองทุน K-GDBONDUH, K-GINFRA-A(D) และ K-GTECH พร้อมแนะนำกองทุน K-SF-A เสริมพอร์ตเพิ่มสภาพคล่องรอจังหวะลงทุน
นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้อ กลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Core & Satellite ยังคงเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายวินกล่าวต่อไปว่า พอร์ตหลัก (Core Portfolio) ทำหน้าที่เป็นรากฐานของการลงทุน ผ่านกองทุนในกลุ่ม K-WealthPLUS Series ซึ่งมีจุดเด่นด้าน Dynamic Asset Allocation ที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด พร้อมบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม โดยเฉพาะกองทุน K-WPULTIMATE ที่สามารถสร้างผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ได้ประมาณ 9% แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์สงครามและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สะท้อนศักยภาพในการบริหารพอร์ตเชิงรุกและการกระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังคงรักษาผลการดำเนินงานในระดับ Quartile 1 ในช่วง 3 เดือน, 3 ปี และตั้งแต่จัดตั้ง นอกจากนี้ กองทุน K-WPSPEEDUP ก็สามารถรักษาผลตอบแทนในระดับ Quartile 1 ในหลายช่วงเวลาเช่นกัน (ที่มา:Morningstar 15 พ.ค. 69 ในกลุ่ม Thailand OE Aggressive Allocation และ Thailand OE Moderate Allocation)
“ในส่วนของพอร์ตรอง (Satellite Portfolio) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนเชิงรุกจากธีมที่มีแนวโน้มเติบโต นำโดยกองทุน K-GDBONDUH ที่ลงทุนผ่าน PIMCO GIS Income Fund เน้นสร้างรายได้สม่ำเสมอจากอัตราผลตอบแทน (Yield) ที่ยังอยู่ในระดับสูง และมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง (Investment Grade) ประมาณ 85% ช่วยเสริมความมั่นคงให้พอร์ต โดยมีผลการดำเนินงานในระดับ Quartile 1 ในช่วงตั้งแต่ต้นปี, 3 เดือน, 6 เดือน และตั้งแต่จัดตั้ง ในขณะที่กองทุน K-GINFRA-A(D) มุ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้แรงหนุนเชิงโครงสร้างระยะยาวจากการใช้ไฟฟ้าแทนพลังงานเดิม โดยมีผลการดำเนินงานในระดับ Quartile 1 ในช่วงตั้งแต่ต้นปี, 1 ปี และ 3ปี ด้านกองทุน K-GTECH ยังได้อานิสงส์จากความต้องการ AI ทั่วโลก หนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสหรัฐฯ โดยมีผลการดำเนินงานในระดับ Quartile 1 ในช่วงตั้งแต่ต้นปี, 3เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ ตั้งแต่จัดตั้ง (ที่มา: Morningstar 15 พ.ค. 69 ในกลุ่ม Thailand OE Global Bond, Thailand OE Global Infrastructure และ Thailand OE Global Technology)” นายวินกล่าว
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ยังคงแนะนำให้ผู้ลงทุนจัดสรรบางส่วนไว้ในกองทุนตลาดเงินผ่านกองทุน K-SF-A เพื่อช่วยบริหารสภาพคล่องและรองรับโอกาสการลงทุนในจังหวะที่เหมาะสม โดยกองทุนมีความผันผวนต่ำและและมีขนาดกองทุนใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไทย อีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานในระดับ Quartile 1ในช่วง 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี และตั้งแต่จัดตั้ง (ที่มา: Morningstar 15 พ.ค. 69 ในกลุ่ม Thailand OE Money Market)
การผสานระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่อง พอร์ตหลักที่เน้นเสถียรภาพ และพอร์ตรองที่มุ่งสร้างผลตอบแทนเชิงรุก คือหัวใจของ Core & Satellite Portfolio ซึ่งช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว สะท้อนแนวทางการลงทุนที่ให้ความสำคัญทั้งในมิติของเสถียรภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกช่วงของวัฏจักรตลาด