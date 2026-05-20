พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “พรูเหมาสุขภาพ ให้คุณสบายใจ” เดินหน้าประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มอบความสบายใจแก่คนไทยทุกช่วงวัย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยเปิดตัวแบรนด์แคมเปญล่าสุด “พรูเหมาสุขภาพ ให้คุณสบายใจ” จุดประกายสังคมไทยให้ตระหนักถึง “ความมั่นคงด้านสุขภาพ” (Health Security) ท่ามกลางวิกฤตค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงภาวะความผันผวนของการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ทำให้หลายคนใช้ชีวิตด้วยความกังวล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการประกันชีวิต สู่การเป็นคู่คิดและพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในฐานะ “The Future Protector” ที่พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างความอุ่นใจให้คนไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน และความมั่นคงในอนาคต พรูเด็นเชียลฯ จึงเดินหน้าแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย “พรูเหมา” ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสบายใจแก่คนไทยทุกช่วงวัย ด้วยเชื่อว่า สุขภาพเป็นประตูสำคัญสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงในระยะยาว
ในปัจจุบัน “ความสบายใจ” ไม่ใช่เพียงความรู้สึกส่วนบุคคล แต่ได้กลายเป็นวาระสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน จากรายงานแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกล่าสุดจาก Willis Towers Watson (WTW) (ข้อมูลอ้างอิง: https://reba.global/resource/wtw-towers-watson-report-2026-global-medical-trends.html) ระบุว่า ปี 2026 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.3% ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจสูงถึง 14.0% สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ค่ารักษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดแค่ในไทยแต่เป็นเทรนด์ระดับภูมิภาคและโลกซึ่งสวนทางกับรายได้สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 ปี 2568โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม “เงินเฟ้อทางการแพทย์” ในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลต่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพและความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยรายงานระบุว่า ในปี 2568อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์พุ่งสูงถึง 10.8% เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 0.7% คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าถึง 15 เท่า(ข้อมูลอ้างอิง: https://thaipublica.org/2026/02/nesdc-q4-2025-social-overview/ )
แคมเปญ “พรูเหมาสุขภาพ ให้คุณสบายใจ”จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความกังวลรอบด้านของคนไทยในวันนี้ ที่ต้องเผชิญทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบในชีวิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม “เดอะแบก” หรือ Sandwich Generation ที่ต้องดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ควบคู่กัน ด้วยมุมมองที่เชื่อว่า “สุขภาพ” ไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกาย แต่เป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของทั้งตัวเองและคนที่เรารัก
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “วันนี้ความไม่แน่นอนด้านสุขภาพไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ส่งผลถึงเสถียรภาพของรายได้และแผนการใช้ชีวิตของคนในครอบครัว ผมคิดว่าทุกวันนี้การเลือกประกันสุขภาพควรวางแผนเพื่ออนาคตระยะยาว ไม่ใช่แค่เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินปีนี้ และควรพิจารณาทางเลือกที่จะช่วยบริหารค่าใช้จ่าย เช่น แผนที่ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น และส่งเสริมการดูแลป้องกันสุขภาพ เพราะท้ายที่สุด “ประกันสุขภาพที่ดี” ไม่ได้แค่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่ควรสนับสนุนให้เราวางแผนการเงินอย่างมั่นใจมากขึ้น”
“พรูเด็นเชียลฯ จึงเดินหน้า “พรูเหมา” แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เราเชื่อว่า “พรูเหมา” จะเป็นโซลูชันที่ทำให้คนไทยสบายใจคลายกังวลในการดูแลสุขภาพท่ามกลางโลกที่ผันผวน ดังนั้น แคมเปญ ‘พรูเหมาสุขภาพ ให้คุณสบายใจ’ จึงไม่ได้เริ่มต้นจากการนำเสนอเพียงผลิตภัณฑ์ แต่เราเริ่มจากการสร้างความเข้าใจและร่วมหาทางออกให้กับความกังวลใจของคนไทย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงหลักประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระหนักให้กลายเป็นความเบาสบายใจ” นายบัณฑิต กล่าวเสริม
โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคน 4 กลุ่มที่เป็นตัวแทนสังคมปัจจุบัน ได้แก่ พนักงานออฟฟิศ, เจ้าของกิจการ, เดอะแบกของครอบครัว และคนรักสุขภาพ โดยนำเสนอผ่านสัญลักษณ์ของหลากหลาย “ภาระที่หนักอึ้ง” ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะคลี่คลายกลายเป็นความรู้สึก “สบายใจ” เมื่อมี “พรูเหมา” เข้ามาเป็นผู้ช่วยรองรับความเสี่ยงด้วยการเหมาความคุ้มครองจ่ายตามจริง พร้อมเหมาความสบายใจ เมื่อเจอโรคร้ายเพิ่มความคุ้มครองให้ 2เท่า และเหมาความสบายใจในทุกขั้นตอนการดูแลรักษาด้วย PRUHealth Team ที่จะอยู่เคียงข้าง แคมเปญดังกล่าวยังมุ่งทลายกำแพงความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าประกันสุขภาพเป็นเรื่องไกลตัว โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย อาทิ พรูเหมา เหมา อัลตร้าแคร์, พรูเบทเทอร์ แคร์, พรูเหมา เหมา ดับเบิล ชัวร์ และแผนอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนไทยผ่านหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ร่วมถึงธนาคารพันธมิตร อย่าง ทีทีบี และ ยูโอบี สะท้อนถึงความพร้อมและความมั่นใจในการมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว