บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผลกองหุ้นไทย “ ES-SET50-D” 1 บาทต่อหน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทยภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-SET50-D) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดเงินจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) มีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวได้เริ่มต้น Class D - ชนิดจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลคือ ปี 2567 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย ปี 2568 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 1 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.1 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569)