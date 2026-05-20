ไทยพาณิชย์เปิดกอง“SCBRARE” รับโอกาสลงทุนกลุ่ม AI ต้นน้ำ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การลงทุนในธีมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการพัฒนา AI Ecosystem ที่เชื่อมโยงการลงทุนอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการเติบโตของเมกะเทรนด์นี้ได้ครบทุกมิติ โดยกองทุนในกลุ่ม AI ของ SCBAM ถูกออกแบบให้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศการลงทุน ตั้งแต่กลุ่ม AI Foundation ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยี เช่น Semiconductor และพลังงานสะอาด ไปจนถึงกลุ่ม AI Adoption ที่นำเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และกลุ่ม AI All-in-One ที่รวบรวมการลงทุนในภาพรวมของเทคโนโลยีแห่งอนาคต และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศการลงทุน SCBAM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Rare Earth and Strategic Metals หรือ SCBRARE ที่มอบโอกาสลงทุนในกลุ่ม AI ต้นน้ำผ่านอุตสาหกรรมแร่หายากและแร่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Rare Earth and Strategic Metals) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น AI รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการเติบโตได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยกองทุน SCBRARE มีกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 – 25 พฤษภาคม 2569 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท
กองทุน SCBRARE โดดเด่นด้วยการลงทุนไปยังธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม AI ที่มีโอกาสเติบโตสูงตามแนวโน้มของเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ซึ่งเป็น ETF ระดับโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index ผ่านการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Rare Earth และ Strategic Metals โดยตรงในลักษณะ Pure-play ซึ่งต้องมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้รวม การลงทุนครอบคลุมต้นน้ำห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต การกลั่น ไปจนถึงการรีไซเคิลแร่หายาก อีกทั้งกระจายการลงทุนทั่วโลก โดยมีการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพโดดเด่น เช่น จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อโอกาสการลงทุนในทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน SCBRARE ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งของ AI Ecosystem ของ SCBAM ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการเติบโตของเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้ตั้งแต่ “ต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญทั่วโลก การลงทุนใน Rare Earth และ Strategic Metals จึงมีบทบาทด้านการสร้างโอกาสการเติบโตระยะยาวตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี อีกทั้งกองทุน SCBRARE ยังเป็นอีกทางเลือกเพิ่มในการลงทุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) นอกเหนือจากสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างทองคำและน้ำมัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจัดพอร์ตและช่วยลดความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในระยะยาวอีกด้วย”