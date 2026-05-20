MTLตอกย้ำผู้นำความคุ้มครอง เปิดตัว“D Health Lite”ตอบโจทย์โดนใจ

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการดูแลครบวงจร ชูแนวคิดคัดเลือกอย่าง “ดี” เพื่อคุณ เดินหน้าเปิดประกันสุขภาพตัวใหม่ “D Health Lite” โดดเด่นครบถ้วนทั้งความคุ้มครองเหมาจ่าย พร้อมแผนที่เลือกได้มากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าทุกวัย พร้อมยกระดับความคุ้มครองสู่บริการสุขภาพครบวงจร ผ่านเครือข่ายโรงพยาบาล “MTL Smile Hospital Network” เพื่อเสริมความมั่นใจและสบายใจในวันที่เคลม
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความเข้าใจว่าทุกคนย่อมคัดเลือกสิ่งที่ “ดี” ที่สุดให้กับตนเอง ครอบครัวและคนที่รัก ประกอบกับปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่ารักษาพยาบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมืองไทยประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นพัฒนาและคัดเลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงจุดและใช้ได้จริงในวันที่ต้องการใช้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคุ้มครองสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพครบวงจรที่คอยเคียงข้างดูแลในทุกช่วงของชีวิต
ล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต ชูแนวคิดประกันสุขภาพที่คัดเลือกอย่าง “ดี” เพื่อคุณ พร้อมเปิดตัวประกันสุขภาพแบบใหม่ที่คัดเลือกมาอย่างดี “ดี เฮลท์ ไลต์ (D Health Lite)” ที่โดดเด่นครบถ้วนให้ความคุ้มครองเหมาจ่าย ดีที่เลือกแผน ได้ตามงบ เด็กซื้อได้ เหมาะกับคนทุกวัย รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน - 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี มาพร้อมโรงพยาบาลในเครือข่าย “MTL Smile Hospital Network” ที่จะมาช่วยให้ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ได้ยกระดับความสบายใจที่มากขึ้น เมื่อคุณเลือกเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลพันธมิตรในเครือ 165 แห่งทั่วประเทศ ได้ทั้งอัปวงเงินคุ้มครองและอัปจำนวนวันค่าห้องและค่าหมอ ช่วยยกระดับและเสริมความมั่นใจในวันที่เจ็บป่วย
โดย “D Health Lite” ประกันสุขภาพใหม่ล่าสุด ที่คัดเลือกอย่างดีเพื่อคุณ มีดีที่ค่ารักษาเหมาจ่าย แอดมิตเหมาจ่าย ทั้งโรคทั่วไป โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ ดีที่เลือกวงเงินได้ 1 ล้าน หรือ 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ดีที่เลือกปรับเบี้ยให้เหมาะกับงบได้ ทั้งแบบเหมาจ่ายคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือแผนร่วมจ่ายส่วนแรกแบบคงที่ (Deductible) เลือกจ่ายส่วนแรกแบบคงที่ 20,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท หรือแผนร่วมจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ (Copayment) เลือกร่วมจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20%
มีดีที่เด็กก็ซื้อได้ คุ้มครองยาวถึง 99 ปี ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 90 ปี* อัปเกรดแผนได้โดยไม่แถลงสุขภาพใหม่** สามารถปรับลด Deductible ได้ 2 ช่วง คือ ช่วงอายุ 11 - 15 ปี และ ช่วงอายุ 55 - 65 ปี พร้อมโดดเด่นด้วยจุดแข็งความคุ้มครอง จ่ายตามจริง ตามวงเงินที่เลือกซื้อ แอดมิตค่ารักษาเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ค่า ICU ค่าผ่าตัด Day Surgery แพทย์และวิสัญญี ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล OPD ต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังแอดมิต (OPD Follow-up) อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง OPD รถพยาบาลฉุกเฉิน ก็ให้ความคุ้มครอง
“D Health Lite” เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น ฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครอง แบ่งเงินมาซื้อประกันที่ราคาไม่แพง เข้าถึงการรักษาที่ดีได้ เพื่อกลับมาทำงานได้เร็วที่สุด เด็ก ที่ต้องการความคุ้มครอง ตั้งแต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน โรคยอดฮิต พนักงานออฟฟิศทำงานหนักมองหาแพ็กเกจ เหมาจ่าย ราคาดี คุ้มครอง ครอบคลุม เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มี (Top Up) รวมถึงผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด เพราะสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ ไม่ต้องรอคิวนาน
ทั้งนี้ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ยังได้รับการยกระดับความคุ้มครอง สู่บริการสุขภาพครบวงจร ผ่านโครงการ “MTL Smile Hospital Network” ที่จะทำสามารถเข้าถึงการรักษาและการใช้สิทธิที่ง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมกรมธรรม์ บริการ และเครือข่ายโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี เพิ่มความสบายใจที่จับต้องได้ทั้งด้านคุณภาพ บริการ และการบริหารค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 165 แห่งในโครงการ พร้อมบริการ MTL Health Buddy ผู้ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำโรงพยาบาลในโครงการ MTL Smile Hospital Network แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย ให้คุณสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสบายใจ
โดยสิทธิพิเศษที่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตจะได้รับ ประกอบด้วย การเพิ่มความคุ้มครอง (Extra Coverage) ด้วยการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20% เพิ่มจำนวนวันค่าห้องและค่าแพทย์สูงสุด 365 วัน รวมถึงสิทธิพิเศษที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้อีก ด้วยการลดค่าร่วมจ่ายส่วนแรกแบบคงที่ (Deductible) ลง 10% หรือการจ่าย Copayment ลดลง 50% จากยอดที่กำหนด บริการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนผ่าตัดที่เร็วกว่า และพร้อมรับส่วนลดและราคาพิเศษแพ็กเกจผ่าตัดหัตถการยอดนิยมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ
นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังมีแบบประกันในโครงการ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ (แบบมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่) ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างด้วยการเป็นแบบประกันภัยตัวแรกในไทยที่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่ตลอดสัญญา ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าปกติ แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตในระดับเดิม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนและส่งต่อมรดก*** มีให้เลือกแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว “เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/1 (แบบมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่)” สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี และแบบจ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น ๆ เพียง 5 ปี“เมืองไทย เลกาซี่ เวลธ์ 99/5 (แบบมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่)” สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี
ตอบโจทย์การสร้างหลักประกันก้อนใหญ่ได้ด้วยเงินก้อนเล็ก พร้อมรับหลักประกันก้อนโตจากความคุ้มครองชีวิต 100% จำนวนเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ตอบโจทย์ผู้ที่วางแผนส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่รักอีกด้วย
“เมืองไทยประกันชีวิตเราไม่เคยหยุดนิ่งและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การยกระดับบริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร ตลอดจนการพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อการบริหารความมั่งคั่งที่ยั่งยืน รวมถึงการคัดเลือกสิ่งที่ “ดี” เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเราเสมอ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดที่ลูกค้าไว้วางใจ เชื่อมั่น และคอยอยู่เคียงข้างดูแลในทุกช่วงของชีวิต" นายสาระ กล่าว