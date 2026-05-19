KTAMเปิดกองหุ้นเกาหลีใต้ ชี้จังหวะดีสะสมหุ้นเทคฯ–ชิป

บลจ.กรุงไทย ชูโอกาสลงทุนตลาดหุ้นเกาหลีใต้โดดเด่นรับจากเมกะเทรนด์ AI และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม Semiconductor ชูหุ้นผลงานดีนำทัพทั้งSamsung Electronics และ SK Hynix พร้อมแรงหนุนจากนโยบาย Value-Up Program ของภาครัฐ ขณะที่ Valuation ยังอยู่ในระดับน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นพัฒนาแล้วหลายแห่ง เหมาะเป็นทางเลือกกระจายพอร์ตสู่เศรษฐกิจเอเชียที่มีศักยภาพเติบโตระยะยาว ล่าสุดเปิดขายกองทุน KT-KOREA ระหว่างวันที่ 18–22 พ.ค. 69
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นเกาหลีใต้กลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง จากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่ม Semiconductor ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ รวมถึงการผลักดันนโยบาย “Value-Up Program” เพื่อยกระดับมูลค่าตลาดทุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นพัฒนาแล้วหลายแห่ง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไปยังเศรษฐกิจเอเชียที่มีศักยภาพเติบโตสูง บริษัทฯ จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม South Korea Equity Passive (KT-KOREA) (ความเสี่ยงระดับ 6) เปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ค. 69 นี้
กองทุน KT-KOREA เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI Korea 25/50 Index (ดัชนีอ้างอิง) เพื่อมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจ จากการอยู่ในช่วงการปรับมูลค่าใหม่ตามกระแสการเติบโตของเทคโนโลยี AI ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศ นำโดย Samsung Electronics และ SK Hynix ที่ยังมีระดับมูลค่าหุ้นอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้น AI ชั้นนำระดับโลก โดย Forward P/E ของทั้งสองบริษัทยังอยู่เพียงประมาณ 6-7 เท่า ซึ่งสะท้อนโอกาสการเติบโตที่ยังมีอยู่ในระยะข้างหน้า (ที่มา: KTAM, Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 69)
โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69 กองทุนหลักได้มีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มบริษัทชั้นนำในเกาหลีใต้ โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ Samsung Electronics Ltd บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของเกาหลีใต้ ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก, SK Hynix Inc บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำ โดยเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักและผู้นำเทคโนโลยีชิปหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม AI ในปัจจุบัน, Hyundai Motor บริษัทผลิตรถยนต์และยานยนต์ข้ามชาติสัญชาติเกาหลีใต้, KB Financial Group Inc กลุ่มบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินชั้นนำ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและธนาคารอย่างครบวงจรทั้งในเกาหลีใต้และระดับสากล และ SK Square LTD บริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนระดับโลกที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มธุรกิจ SK Group ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากนี้ กองทุนหลักได้มีการกระจายสัดส่วนการลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นในกระจายการลงทุนไปยังกลุ่ม IT 44.91%, Industrials 21.52%, Financials 11.29%, Consumer Discretionary 7.25% และ Health Care 4.33 (ที่มา: iShares, ข้อมูล ณ วันที่ 31มี.ค. 69 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก)
"เรามองว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ด้าน AI และเทคโนโลยีโลกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Semiconductor และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐและระดับราคาหุ้นที่ยังน่าสนใจ จึงอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว” นางชวินดา กล่าว