‘KTBSTMR’ เตรียมจ่ายผลตอบแทนไตรมาส 1/69 ที่ 11.15%/1  มองแนวโน้ม Data Center เติบโตสร้างรายได้ในระยะยาว

‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทนไตรมาส 1 ปี 2569 ในอัตรา 0.1553 บาทต่อหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวม45.82 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที่เติบโตขึ้น ผู้ถือหน่วยเตรียมรับเงินวันที่ 6 มิ.ย.หาโอกาสขยายการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพควบคู่กับบริหารสภาพคล่องเงินสด มองแนวโน้มData Center ยังเป็น Asset class ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาว
นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ มีรายได้รวมอยู่ที่ 90.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่สูงขึ้น โดยกองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) เฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 97.06%
กองทรัสต์จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2569รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 –31 มี.ค. 2569 (ระยะเวลา 90 วัน) ในอัตรา 0.1553บาทต่อหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวม 45.82 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนแบบปรับปรุงเต็มปี (Annualized) ประมาณ 11.15% /1เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ KTBSTMR ณ วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่ 5.65 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 21 พ.ค.2569และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 6มิ.ย. 2569
ทั้งนี้ กองทรัสต์ KTBSTMR ยังคงดำเนินนโยบายการจัดสรรกระแสเงินสดบางส่วนเพื่อสำรองการชำระคืนเงินต้นของการกู้ยืมที่นำมาใช้ในการลงทุนโครงการ Data Center ให้กับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคต แต่จะช่วยลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยาว และลดอัตราส่วนการกู้ยืม (สัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่าย (interest-bearing debt) ต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม (TAV)) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ ของกองทรัสต์ในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อภาระหนี้เงินกู้ทยอยลดลง รายได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์จะสามารถรับรู้เป็นผลกำไรสุทธิได้มากขึ้น และสนับสนุนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับแผนการเติบโต กองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินในระยะต่อไปด้วยการลงทุนอย่างมีวินัย พิจารณาความเหมาะสมของสภาวะตลาดและต้นทุนทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์ยังมีสภาวะที่อ่อนไหว ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นการคัดเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง (risk-adjusted return)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหน่วยในระยะยาวและเพื่อให้แข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้ ในระหว่างนี้กองทรัสต์ยังมีแผนนำเงินสดสภาพคล่องที่มีอยู่ไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เช่น การพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินขนาดไม่สูงมาก รวมถึงการลงทุนในระบบพลังงานทดแทนซึ่งจะช่วยทั้งลดต้นทุนในระยะยาวและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งด้วย
“กองทรัสต์ยังคงมองเห็นแนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่ในโครงการหลักที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มคลังสินค้า/โรงงาน ที่ยังมีความต้องการพื้นที่เช่าจากผู้ประกอบการต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทรัพย์สินประเภท Data Center ยังเป็น Asset class ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวโดยสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น” นายพลสิทธิ กล่าว
เดินหน้าสู่อนาคตของการใช้พลังงานสะอาด
กองทรัสต์ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) บนพื้นที่ดาดฟ้าของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) และ โครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub) ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในอาคาร ช่วยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ซึ่งการติดตั้งระบบ Solar Roof Energy ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์และโครงการซัมเมอร์ฮับแล้วเสร็จ โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วกว่า 147 MWh โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 251.64 MWh ต่อปี และโครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub) ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้แล้วกว่า 46 MWh และคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 83.35 MWh ต่อปี ของกำลังการผลิตของแต่ละโครงการ
นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของกองทรัสต์แล้ว ระบบดังกล่าวของทั้งสองโครงการจะยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ประมาณ 75,000 กิโลกรัมต่อปี (kg CO2) หรือ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,262 ต้น หรือเมื่อเทียบกับระยะทางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้เชื้อเพลิงได้แล้วกว่า 130,000กิโลเมตร
โดยในอนาคต กองทรัสต์มีแผนที่จะขยายการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดไปยังทรัพย์สินอื่นในพอร์ต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน (Sustainable Return) ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล