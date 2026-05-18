TQM Alpha โชว์ฟอร์ม Q1 รายได้เพิ่ม 4% เร่งทรานส์ฟอร์มด้วย AI หนุนเป้า Jump+ เติบโตยั่งยืน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1 ปี 2569 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยรายงานรายได้รวม 1,017.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และมีกำไรสุทธิ 204.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% QoQ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่แข็งแกร่งระดับ 20.0% สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจและความสามารถในการรักษาคุณภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเติบโตในไตรมาสนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจประกันภัยรถยนต์ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ควบคู่กับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประกัน Non-motor อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันเดินทาง และประกันอัคคีภัย ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนด้านความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น
ด้านแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2569 TQM ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการรักษาฐานลูกค้าเดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย และการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในระยะยาว”
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจยังมีความท้าทายจากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้ากลยุทธ์ ‘Jump+’ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว โดยมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานและขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต พร้อมตั้งเป้าการเติบโตเฉลี่ย 5-7% ภายในปี 2571 ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปก่อนหน้านี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลประกอบการปี 2568 ทั้งสิ้น 1.10 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้ง นายวรภัทร ชวนะนิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อร่วมวางรากฐานด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในอนาคต