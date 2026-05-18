BKIH ผลประกอบการพุ่งแรง ไตรมาส 1 ปี 2569 ทำกำไรสุทธิ 1,153.7 ล้านบาท เติบโตถึง 101.9%

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ BKIH ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 (ม.ค.-มี.ค.) มีรายได้จากการประกันภัย 8,203.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,006.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 122.5 และมีกำไรสุทธิที่ 1,153.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10.85 บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2569 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท และเงินปันผลพิเศษเฉพาะงวดในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 9.00 บาท ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569
ในส่วนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักของบีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 (ม.ค.-มี.ค.) มีรายได้จากการประกันภัย 8,203.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และมีค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยสุทธิ7,874.9 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย 328.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ930.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 111.2 โดยเมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้มีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,240.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 1,077.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.7 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10.12 บาท