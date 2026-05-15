กรุงเทพประกันชีวิตโชว์กำไรสุทธิ1,606 ล้านโต 28% ชูเบอร์1ด้านความใส่ใจหนุนเบี้ยปีแรกทะลุ2.5พันล้าน

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ยังคงทำผลงานได้ดีจากเบี้ยรับปีแรก 2,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เป็นผลงานจากช่องทางธนาคารที่เพิ่มขึ้น 52% และมีเบี้ยประกันปีต่อไป 8,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% กวาดกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท หรือ 28% เดินหน้ากลยุทธ์ “ใส่ใจ” พร้อมปรับบทบาทผ่านมุมมองการสร้างคุณภาพของชีวิตที่ดีให้ผู้คน รับสังคม longevity การมีอายุยืนขึ้นจะมีความหมายต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมขับเคลื่อน 3 เรื่องสำคัญ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาว มอบสิทธิประโยชน์และบริการที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิตที่แท้จริง และยกระดับคนผ่านโครงการปั้นตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน สู่ Life Care Partner
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยถึงผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 10,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวนทั้งสิ้น 2,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 ช่องทางตัวแทนลดลงร้อยละ 11 และช่องทางอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 53 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบ่งตามช่องทางจำหน่าย คือ ช่องทางธนาคารร้อยละ 76 ช่องทางตัวแทนร้อยละ 17 และช่องทางอื่น ๆ ร้อยละ 7
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 8,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 1,606 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.94 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 28 จากไตรมาส 1 ปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานด้านการประกันภัยเพิ่มขึ้น 294 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิเพิ่มขึ้น 474 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 333 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิจากรายได้เงินปันผล โดยบริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 4.07 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.51 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล (Investment Yield) ในไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 3.78 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.48 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 300,702 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 15,271 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินลดลง ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและรายการเทียบเท่าเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นอัตราส่วนต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ร้อยละ 120 และบริษัทฯมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 386.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 377.4 ณ สิ้นปี 2568 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140
นายโชนกล่าวว่าในปี 2569 กรุงเทพประกันชีวิตได้วางทิศทางการดำเนินงานระยะยาวเพื่อรับสังคม Longevity ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ด้านความใส่ใจ” ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการบริการที่ดี แต่หมายถึงความสามารถในการมองเห็นชีวิตลูกค้าในมิติที่ลึกขึ้น โดยจะสร้างการขับเคลื่อน 3 เรื่องสำคัญในปี 2569 คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาว ทั้งการขยายอายุรับประกันให้ยาวขึ้นถึงอายุ 99 ปี และบริษัทฯ ยังเปิดตัวแบบประกัน Long Life Care ที่ขยายความคุ้มครองให้รองรับความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงวัย การมอบสิทธิประโยชน์และบริการที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิตที่แท้จริงด้วยการจับมือพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งไลฟ์สไตล์และโภชนาการในการมอบบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งยกระดับคนผ่านโครงการปั้นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สู่ Life Care Partner ที่เข้าใจชีวิตและเป้าหมายลูกค้า และจะช่วยให้ทุกคนสร้างคุณภาพชีวิตได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังได้เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ “ชีวิตดี เริ่มที่ใส่ใจตัวเอง” เพื่อสื่อสารแบรนด์ผ่านหนังโฆษณาพร้อมกิจกรรมตลอดปี สะท้อนความใส่ใจขององค์กรที่มีเป้าหมายไม่ใช่เพียงดูแลเรื่องประกันชีวิต แต่ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าและสังคมไทยได้อย่างแท้จริง