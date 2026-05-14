THREกำไรสุทธิไตรมาสแรก111 ล้าน รับเคลมมหันตภัยลด-กดค่าใช้จ่ายลง

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ เปิดปี 2569 ทำผลงานสุดแกร่ง กำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/2569 พุ่งทะยานกว่า 400 % ด้านประกันภัยต่อ กด Combined Ratio เหลือ 86.4% กลับสู่ภาวะปกติ ไร้เคลมมหันตภัยทางธรรมชาติ ขณะที่รายได้เงินลงทุนโตแตะ 35 ล้านบาท อีกทั้งบุ๊ครายการพิเศษปิดดีลข้อพิพาทบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศรับคืนหนี้เต็มจำนวน ส่งซิกไตรมาส 2/2569 ดีต่อเนื่องตามคาด มั่นใจภาพรวมทั้งปี 2569 รักษา Combined Ratio ไว้ได้ในระดับมาตรฐาน
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 426% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาทจากผลกระทบมหัตภัยทางธรรมชาติ
โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้านประกันภัยที่สามารถ กดอัตราค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) เหลือ 86.4% ลดลงจากระดับ 104.9% ในช่วงเดียวกันปีก่อน กลับสู่ภาวะผลการดำเนินงานปกติที่ไม่มีเคลมจากเหตุมหันตภัยทางธรรมชาติที่เกินความคาดหมาย ด้านลงทุนมีรายได้จากเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 67% จากช่วงเดียวกันปีก่อนแตะ 35 ล้านบาท และการรับรู้รายได้รายการพิเศษแบบ One-Time กรณีปิดดีลข้อพิพาทกับบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ ตามคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
สำหรับเบี้ยประกันภัยต่อรับงวดไตรมาส 1/2569 ลดลงราว 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 1,279 ล้านบาท เป็นผลมาจากการพิจารณาปรับพอร์ต ลดการเติบโตงานประกันภัยสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากอัตราค่าสินไหมทดแทนที่สูงจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น (medical inflation) ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อเน้นสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตาม ผลการรับประกันภัยต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีกำไรเพิ่มขึ้น 335% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 73 ล้านบาท
นายโอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มผลงานไตรมาส 2 ต่อเนื่องครึ่งหลังของปี 2569 เห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีต่อเนื่องตามแผน มั่นในภาพรวมทั้งปีบริษัทสามารถรักษาอัตรา Combined Ratio ไว้ได้ที่ระดับ 95-96%(มาตรฐานเดิม) โดยเบี้ยประกันภัยต่อรับเติบโตได้ตามเป้า 8%
ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ THREH หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นเดิมยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอรับเอกสารยืนยันการทำเทนเดอร์แลกหุ้นอัตรา 1 : 1 ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเป็นเงินสดแต่อย่างใด