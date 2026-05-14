อีสท์สปริงชูทางเลือกพักเงินดอลลาร์ เปิดกองลุยตราสารหนี้สั้นชั้นดีทั่วโลก

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ใหม่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ “อีสท์สปริง USD PRIME (ES-USDPRIME)” กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดี สภาพคล่องดีทั่วโลก ทั้งยุโรป สหรัฐฯ ฯลฯ ตอบโจทย์ผู้ต้องการกระจายความเสี่ยงค่าเงิน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดยของ Amundi เปิดขายระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2569 นี้
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในสกุลดอลลาร์ ด้วยการเปิดกองทุนที่กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดี มีสภาพคล่องดี ซึ่งมองหาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากดอกเบี้ยสหรัฐฯ กองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIME) ผ่านกองทุนหลัก AMUNDI FUNDS CASH USD Class J32 USD (C) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. ซึ่งกองทุน ES-USDPRIME มีมูลค่าโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขั้นต่ำในการซื้อ 30ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2569 โดยมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
สำหรับกอง ES-USDPRIME มีสภาพคล่องดีเหมาะกับการบริหารเงินลงทุนระยะสั้น โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นหลากหลายประเภท และเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีในระดับ investment grade ขึ้นไป มี Credit Rating เฉลี่ยของพอร์ต A+ เพื่อโอกาสลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ที่มา: Amundi Presentation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
“บลจ.อีสท์สปริง มองว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความน่าสนใจ แม้เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอจนลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ย แต่ความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯที่ต่างจากประเทศหลักอื่น ทำให้ตลาดมองว่า Fed อาจจะเลือกคงดอกเบี้ยมากกว่าการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ทำให้การฝากเงินหรือการลงทุนในตราสารหนี้สกุลดอลลาร์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขณะเดียวกันยังช่วยกระจายความเสี่ยงด้านสกุลเงิน โดยการแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซี่งอาจเป็นโอกาสช่วยรักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้ จึงเหมาะกับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้านค่าเงิน และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ตลอดจนเหมาะกับนักลงทุนที่มีความจำเป็นหรือมีแผนการใช้จ่ายในสกุลดอลลาร์เพื่อรองรับความต้องการการใช้เงินและโอกาสการลงทุนในอนาคตอย่างเหมาะสม” นางสาวดารบุษป์ กล่าว
ทั้งนี้ กองทุนหลัก AMUNDI FUNDS CASH USD Class J32 USD (C) มีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารตลาดเงินโดยรักษาอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสาร (WAM) ไม่เกิน 90 วัน โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่นในสหภาพยุโรป หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งประเทศ ด้วยการบริหารเชิงรุก มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง Compounded Effective Federal Funds Rate หลังหักค่าใช้จ่าย โดยผสานเกณฑ์ด้าน ESG มุ่งหมายให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Score) ของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่าคะแนน ESG ของกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนตราสารระยะสั้นในหลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย Commercial Paper 46.61% Bonds 30.62% O/N & Repo15.89% Certificate of Deposit 6.87% (Amundi Presentation and Fund Factsheet ณ มีนาคม 2569) และมีสัดส่วนการทุนกระจายการลงทุนในตราสารทั่วโลกทั้งยุโรป สหรัฐฯ และอื่นๆ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส 12.06% แคนาดา 10.73% ออสเตรเลีย 8.30% สหรัฐฯ 8.09% ญี่ปุ่น7.97% เนเธอแลนด์ 6.84% สหราชอาณาจักร 5.78% สเปน 4.77% สวีเดน 4.45% อิตาลี 2.30% ฟินแลนด์ 2.17% นอร์เวย์ 2.00% เกาหลี 1.93% เบลเยี่ยม 0.99% เยอรมนี 0.75% และ เงินสดและอื่นๆ 20.86% (ที่มา: Amundi ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)