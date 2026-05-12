บลจ.กสิกรไทย เปิดหลักสูตร Investment Bootcamp ซีซัน 3เฟ้นหานักลงทุน Gen Z ผสานพลัง AI สู่การลงทุนยุคใหม่

บลจ.กสิกรไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “KAsset Investment Bootcamp Season 3: Where AI Meets Smart Investing” พร้อมยกระดับทักษะการเงินและการลงทุนให้เยาวชนไทยในยุคดิจิทัลมุ่งพัฒนาความรู้แบบบูรณาการ ตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน การจัดพอร์ต ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับโลก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้
นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “KAsset Investment Bootcamp Season 3: Where AI Meets Smart Investing” ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการเงินและการลงทุนโดยมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเสริมศักยภาพการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงในภาคการเงินและการลงทุน
นายวินกล่าวต่อไปว่า บลจ.กสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โครงการ KAsset Investment Bootcamp จึงถูกออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ กระบวนการลงทุน และการบริหารพอร์ตการลงทุน พร้อมเชื่อมโยงกับแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนในระดับโลก
“KAsset Investment Bootcamp เป็นโครงการที่ บลจ.กสิกรไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 โดยตลอด 2 ซีซันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมกว่า 500 คน สำหรับซีซัน 3 นี้ โครงการได้พัฒนาและยกระดับเนื้อหาให้มีความน่าสนใจและเข้มข้นยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Where AI Meets Smart Investing” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากกูรูด้านการลงทุนระดับประเทศและระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างมุมมองการลงทุนที่รอบด้าน เสริมศักยภาพการตัดสินใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคที่ข้อมูลและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลกการลงทุน ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญสำหรับสายงานการเงินและการลงทุนในอนาคต” นายวินกล่าว
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ KAsset Investment Bootcamp Season 3 เป็นหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาทักษะนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ และปลูกฝังแนวคิดการลงทุนอย่างมีวินัยและยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะยาวอย่างมั่นคง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของ บลจ.กสิกรไทย โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการเปิดรับนักศึกษาจากทั่วประเทศในจำนวนจำกัด และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยการเรียนออนไลน์จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2569 และการเรียนออนไซต์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569