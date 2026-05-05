พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน มอบประสบการณ์สุดพิเศษ สำหรับลูกค้าทีทีบี รีเซิร์ฟ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าทีทีบี รีเซิร์ฟ โดยมี นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ประธานกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล ทีทีบี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟในงาน “A Mark of Legacy, Inspired by You” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่างเชฟมิชลินแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ เชฟ Andrea Susto หนึ่งในเชฟรุ่นใหม่ที่ได้รับการจับตามองในวงการอาหารอิตาเลียนระดับโลก จากห้องอาหาร Cannubi by Umberto Bombana โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ เชฟ Thomas และ เชฟ Mathias Sühring สองพี่น้องฝาแฝดผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Sühring ร้านอาหารเยอรมันร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเอกลักษณ์การนำอาหารเยอรมันดั้งเดิมมาถ่ายทอดในรูปแบบ fine dining ที่ประณีตและร่วมสมัย
การร่วมมือกันของ 3 เชฟมิชลินชื่อดังระดับประเทศครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เชฟทั้งหมดได้ร่วมกันรังสรรค์เมนู fine dining แบบ collaborative dining experience โดยถ่ายทอดแนวคิดการผสมผสานรสชาติ วัตถุดิบตามฤดูกาล และเทคนิคการปรุงอาหารชั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ “มรดกทางรสชาติ” ที่เปรียบเสมือนการส่งต่อคุณค่าและความตั้งใจจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ PRULegacy ที่มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความมั่นคงให้กับลูกค้า
ภายในงานได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับลูกค้าทีทีบี รีเซิร์ฟ กลุ่ม High Net Worth (HNW) เพื่อสนับสนุนการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความมั่งคั่ง การสร้างรายได้ระยะยาว และการส่งต่อมรดกอย่างมีคุณค่า โดยไฮไลต์ผลิตภัณฑ์สำคัญ ได้แก่ ttb Infinity Wealth 99/9, ttb US Multi-Asset Index Principal Protect 15/5 และ ttb Ultimate Legacy 99/3 ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมต่อยอดเอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก PRULegacy และ PRULegacy+ ณ ห้องอาหาร Cannubi by Umberto Bombana โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้