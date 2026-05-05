KTAM คว้า 3 รางวัลระดับสากลจาก Fund Selector Asia สะท้อนศักยภาพการบริหารและความมุ่งมั่นเพื่อนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ประสบความสำเร็จในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดรับ 3 รางวัลจากงาน Fund Selector Asia Awards 2026 จัดโดย Fund Selector Asia ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพรวมกองทุน บทวิจัย และบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกูล(ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลในงานเมื่อเร็วๆ นี้
สำหรับ 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัล Fund Selector Asia, Thailand – Domestic Asset Manager of the Year (เป็นปีที่ 4 ได้แก่ ปี 2022, 2023, 2025 และ 2026)
2. รางวัล Fund Selector Asia, Thailand – Excellence in Service (ปีที่ 5 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 - 2026)
3. รางวัล Fund Selector Asia, Thailand – Excellence in Innovation (เป็นปีที่ 2 ได้แก่ ปี 2023 และ 2026)
โดยทั้ง 3 รางวัลแห่งความสำเร็จนี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรม และการบริการ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของ KTAM ในการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ของนักลงทุน ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจจัดการกองทุนที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับนักลงทุนอย่างยั่งยืน
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน