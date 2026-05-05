MFC รุกตลาดจีนส่งกองทุน "MCMIDSMALL" ชูจุดแข็งนวัตกรรม AI

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขาย "กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ (MCMIDSMALL)" โอกาสลงทุนหุ้นจีน A-Share ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพเติบโตสูง ชูกลยุทธ์โมเดล AI คัดเลือกหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงเหนือดัชนี CSI 500 Indexพร้อมปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการโดย "ChinaAMC" บริษัทจัดการชั้นนำ
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า MFC เปิดตัวกองทุนใหม่ "กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้" หรือ MCMIDSMALL เพิ่มโอกาสเข้าลงทุนในหุ้นจีน A-Share ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในระยะยาว ผสมผสานแนวทาง การลงทุน การเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโต เข้ากับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Alpha Generation) ผ่านการลงทุนในกองทุน ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund
"จุดเด่นของกองทุน ใช้เทคโนโลยี Machine Learning และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์และอธิบายลักษณะของตลาดอย่างแม่นยำ คัดเลือกหุ้นและปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ พร้อมพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี CSI 500 ภายใต้การควบคุมความเสี่ยง บริหารจัดการโดยทีม Quantitative Investment ของ China Asset Management (ChinaAMC) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการลงทุน อีกทั้ง MFC ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศจีน ให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีนได้” นายธนโชติ กล่าว
กองทุน MCMIDSMALL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A” ในสกุลเงินหยวน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนกับ China Securities Regulatory Commission (CSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd.
โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index เป็นดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุน ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
สำหรับตัวอย่างหุ้น 5 อันดับในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก อาทิ Sinomine Resource Group ผู้พัฒนาและ ทำเหมืองแร่ลิเทียม-โลหะหายาก (Cesium, Rubidium) และผลิตสารเคมีสำหรับแบตเตอรี่ สัดส่วน 1.05%, Tianshan Aluminum Group ผู้ผลิตอะลูมิเนียมครบวงจร ตั้งแต่เหมือง ถลุง และแปรรูป สัดส่วน 1.02%, Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power ผู้ผลิตถ่านหินและไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอะลูมิเนียม สัดส่วน 0.97%, Giant Network Groupบริษัทพัฒนาเกมออนไลน์และ Digital Entertainment ในจีน สัดส่วน 0.89% และ Han's Laser TechnologyIndustry Group ให้บริการโซลูชันแบบครบระบบสำหรับเทคโนโลยีเลเซอร์ และ Automation Technologyสัดส่วน 0.87% ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569
ด้านผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ตั้งแต่จัดตั้ง (25 มี.ค. 2563) อยู่ที่ 16.09% ต่อปี เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง CSI 500 Index 6.91%, ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 10.03% ต่อปี เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง CSI 500 Index อยู่ที่ 4.02% ต่อปี,ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 11.26% เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง CSI 500 Index ที่ 6.31%, ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 31.39% เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง CSI 500 Index ที่ 30.04% ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุน MCMIDSMALLเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6–15 พ.ค.2569 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น