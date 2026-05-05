เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มุ่งมั่นสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างโอกาสและอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนไทย ผ่านโครงการ “Give and Care เมืองไทยเปิดสนามเติมฝันให้น้อง” พร้อมจับมือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 3 สโมสรฟุตบอลชั้นนำ นำเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เข้าสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลระดับอาชีพในสนามจริง
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจของเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกช่วงวัย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนไทยผ่านโครงการ “Give and Care เมืองไทยเปิดสนามเติมฝันให้น้อง”
ทั้งนี้ได้ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย 3 สโมสรฟุตบอลชั้นนำ ประกอบด้วย สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร และสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ยูไนเต็ด นำเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เข้าสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลระดับอาชีพในสนามจริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งโอกาสสานฝันให้กับเด็กและเยาวชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามจริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้เด็กเห็นถึงความมุ่งมั่น วินัย และน้ำใจนักกีฬา ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิต การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และอาจต่อยอดสู่ความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
โดยกิจกรรมได้นำน้อง ๆ จาก สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชาย จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน 2.สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 คน และ 3. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน ชมการแข่งขันใน 3 สนามหลักของ 3 สโมสรชั้นนำ ได้แก่ สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ สนามแพท สเตเดียม จังหวัดกรุงเทพฯ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร สนาม NT สเตเดียม จังหวัดนนทบุรี และสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ยูไนเต็ด สนามศรีนครลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงโปรแกรมการแข่งขันเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ในพิธีเปิดตัวโครงการฯ มีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายชัยธัช ชัยจินดา ผู้อำนวยการสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี และนายจีราวัฒน์ จันทร์หอม ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธี
การดำเนินโครงการ “Give and Care” มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้าง "ต้นทุนชีวิต" ที่ดีให้แก่เยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต