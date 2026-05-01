NCP ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.057 บ./หุ้น

บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical meeting โดยมี พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร อาทิ นายนพพล ชูกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร และนายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.057 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
นายศรัณย์ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าและตลาดอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Telesales, Upselling Service และ Dedicated Telesale Outsourcing เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาว ส่วนผลกระทบเศรษฐกิจจากสงครามตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงาน บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อรับมือ ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบและยืดหยุ่น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แม้ปัจจุบันต้นทุนค่าขนส่งจะยังไม่กระทบมากนัก เนื่องจากมีสัดส่วนเพียง 5% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่เพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งหลายราย ไม่พึ่งพาเจ้าเดียว เพื่อป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน