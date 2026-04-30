บลจ.เอ็กซ์สปริง เปิดตัวกองทุน X-VOLT ลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้ารับดีมานด์พลังงานพุ่ง

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เดินหน้าเปิดตัวกองทุนใหม่ ในธีมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และ Data Center ผ่าน “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง อิเล็คทริฟิเคชัน อิควิตี้ (X-VOLT)” ลงทุนตรงในกองทุนหลัก Tema Electrification ETF ที่มีนโยบายลงทุนใน "ห่วงโซ่อุปทานของการใช้พลังงานไฟฟ้า" ทั้งระบบ
• ชี้กองหลักเติบโตอย่างโดดเด่น ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีสูง 75.34% ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี ประมาณ 33.61% สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตอย่างรวดเร็ว ล่าสุดทะลุ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• กำหนด IPO ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2569 ผ่าน XSpring Mobile Applicationและผู้สนับสนุนการขายของ บลจ.เอ็กซ์สปริงทั่วประเทศ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เปิดเผยว่านับจากครึ่งหลังปี 2568 เป็นต้นมา XSpring AM ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ไปแล้ว 6 กองทุน โดยทุกกองทุนที่เปิดใหม่จะอยู่ภายใต้ธีมหลัก ในเรื่องของ เทคโนโลยี AI และ Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตของโลก มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องและกำลังการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยกองทุนที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ทั้ง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH) กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ X-QUANTUM และกองทุน X-JPTOPTECH ล้วนได้รับการตอบรับสูง ล่าสุด XSpring AM ได้เดินหน้าเปิดกองทุนใหม่อีกหนึ่งกอง ภายใต้ชื่อ “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง อิเล็คทริฟิเคชัน อิควิตี้ (X-VOLT)” เป็นกองทุนประเภทฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนตรงในกองทุนหลักชื่อว่า Tema Electrification ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน "ห่วงโซ่อุปทานของการใช้พลังงานไฟฟ้า" ทั้งระบบ (Electrification) เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนทุนให้ลูกค้าในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี AI และ Data Center ให้ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ
ทั้งนี้ กองทุนหลักถือเป็นกองทุนที่มีความโดดเด่นสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีสูงถึงประมาณ75.34% ขณะเดียวกันในปี 2026 ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ประมาณ 33.61% (Source: Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2569) สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ล่าสุดมีทรัพย์สินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ โดยกองทุนนี้แบ่งการลงทุนออกเป็น 3 แกนหลักคือ
1 กลุ่มผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า (Power Generator)ลงทุนในกลุ่มผู้ที่ทำธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าซึ่่งเป็น กลุ่มสาธารณูปโภคที่ได้ผลประโยชน์จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มราคาค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
2 กลุ่มผู้บริหารโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Management) ลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้า รวมถึงผู้บริหารระบบแปลงและขนส่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในจุดที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3 กลุ่มผู้ใช้งาน (End-User Application) ลงทุนในผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้ง การใช้งานในภาคครัวเรือน การใช้งานในด้านการคมนาคม รวมไปถึงการใช้งานในระดับธุรกิจ ที่รวมถึงศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ต้องการระบบไฟฟ้าเฉพาะที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ
“ปีนี้ XSpring AM ยังคงมุ่งเน้นการออกกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่าแรงขับเคลื่อนหลักจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI จะดึงดูดการลงทุนยุคใหม่อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีต้นน้ำและโครงสร้างพื้นฐานปลายน้ำ โดยก่อนหน้านี้เรามีกองทุนที่ลงทุนไปที่ AI & Robotics ซึ่งอุตสาหกรรมด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในทุกรูปแบบ นอกจากนี้หากดูจากทิศทางการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐฯ ต้องพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงด้านระบบโครงสร้างไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นการออกกองทุน X-VOLT จึงเป็นกองทุนที่อยู่ในเมกะเทรนด์ของโลก เช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ ที่ XSpring AM เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ และได้รับการตอบรับอย่างดีทุกกองทุน” นายยศกร กล่าว
ทั้งนี้ “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง อิเล็คทริฟิเคชัน อิควิตี้ (X-VOLT)” เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2569 ส่งคำสั่งซื้อ-ขายคืนได้ในเวลา 8:30-15:30 น. ผ่าน XSpring Mobile Application และผู้สนับสนุนการขาย โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกที่ 5,000 ขณะที่การขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินภายใน 2 วันทำการถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา) X-VOLTมีนโยบายลงทุนในกองหลักในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนมีโนยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน