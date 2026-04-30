บลจ.กสิกรไทย คว้า 4 รางวัล Best of the Best Awards 2026ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Multi-Asset และ ESG ของไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย Best of the Best Awards2026 ประกอบด้วยรางวัล Best Asset Management Company, Best Multi-Asset Manager, Best ESG Manager และ Best ESG Engagement Initiative ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทุนและลงทุนอย่างยั่งยืนอันดับ 1 ของไทย ทั้งในมิติของการนำกองทุนผสมอย่าง K-WealthPLUS Series มาเป็นพอร์ตหลัก (Core Portfolio) ที่สามารถปรับกลยุทธ์รับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในมิติของการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ บลจ.กสิกรไทย ได้บูรณาการหลักการ ESG เข้าสู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์และการคัดเลือกสินทรัพย์ ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ความสำเร็จดังกล่าวตอกย้ำพันธกิจของ บลจ.กสิกรไทย ในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน ควบคู่กับการขับเคลื่อนคุณค่าระยะยาวให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย และนายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ CFA, กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เป็นตัวแทนร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้