กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล แถลงผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ เติบโตแข็งแกร่งด้วยตัวเลขสองหลักต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc)แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ (สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2569) แสดงการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก (double digit) ของกำไรจากธุรกิจใหม่ (New Business Profit) เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาด growth market ของกลุ่มบริษัทฯก็แสดงการเติบโตและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน สำหรับผลการดำเนินงานของพรูเด็นเชียลไตรมาสแรก ปี2569 (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) มีการเติบโตที่แสดงตัวชี้วัดสำคัญดังนี้
• กำไรจากธุรกิจใหม่ (New Business Profit)ด้วยวิธีการคำนวณแบบ “Traditional Embedded Value” (TEV) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ
• เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (Annual Premium Equivalent : APE)เติบโตขึ้น 6% อยู่ที่ 1,823 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• อัตรากำไรธุรกิจใหม่ (New Business Margin) เพิ่มขึ้น 2 จุดเปอร์เซ็นต์
นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc) กล่าวว่า “ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตของกำไรจากธุรกิจใหม่ในระดับเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างครอบคลุมทุกส่วนธุรกิจ ทั้งจากยอดขาย APE ที่สูงขึ้น และอัตรากำไรจากธุรกิจใหม่ที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนถึงวินัยในการดำเนินงานและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
“ผลลัพธ์ในไตรมาสนี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจแบบหลายช่องทางและหลายตลาด (Multi-channel, Multi-market) ของเรา ที่ยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance) ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในด้านปริมาณและอัตรากำไรเช่นเดียวกับปี 2568 ในขณะที่ช่องทางตัวแทน เรายังคงเดินหน้าแผนงานยกระดับตัวแทน (Agency Transformation) โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ส่งผลให้ช่องทางตัวแทนมีการเติบโตของกำไรจากธุรกิจใหม่ในไตรมาสแรกเช่นกัน เรายังคงเชื่อมั่นในการสร้างมูลค่าอย่างมีวินัย สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายพันธมิตร และการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพื่อขยายโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล มีความมั่นใจอย่างยิ่งในการรักษาทิศทางการเติบโตระดับสองหลักในปีนี้ และเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินปี 2570 ตามที่วางไว้” นายอนิล กล่าวเสริม
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเติบโตของกลุ่ม “Growth markets and other” โดยธุรกิจในประเทศไทยยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากความต้องการผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะตลาดสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของพรูเด็นเชียลในภูมิภาคภายใต้กรอบการบริหารเงินทุนเพื่อคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีวินัย พรูเด็นเชียล ได้เปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม โดยมีกำหนดดำเนินการตลอดปี 2569 แบ่งเป็นผลตอบแทนจากเงินทุนตามปกติ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินสุทธิ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ICICI Prudential Asset Management Company ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนแล้วประมาณ 20 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ