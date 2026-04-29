ผู้ถือหุ้นTHRE ไฟเขียวตั้ง “โฮลดิ้งส์” เทนเดอร์แลกหุ้น 1 : 1 เข้าเทรดปลายปีนี้

ผู้ถือหุ้นไทยรับประกันภัยต่อ เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างตั้ง “โฮลดิ้งส์ คอมพานี” เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,215 ล้านหุ้น เทนเดอร์แลกหุ้น THRE อัตรา 1 : 1 ตามแผนทำคำเสนอซื้อทั้งหมด พร้อมเห็นชอบเพิกถอนหุ้น THRE จากตลท.ตามแผนปรับโครงสร้าง ผู้บริหารแจงเตรียมยื่นไฟลิ่งพฤษภาคมนี้ พร้อมเข้าเทรดแทนหลักทรัพย์เดิมได้ตามแผนช่วงปลายปี 2569 ยืนยันเดินหน้าหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ (VICTOR CLUB) ชั้น 8 อาคารสารทรสแควร์ แขวงสีลมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ THREH เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THRE
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากล ควบคู่ไปกับเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุน และขยายธุรกิจ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรในระยะยาว ซึ่งบมจ.ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,215 ล้านหุ้น ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 0.42 บาทต่อหุ้น (เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569) เพื่อแลกหุ้นของ THRE ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ กำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ช่วงเดือน ตุลาคม 2569 – ธันวาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันทำการ รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ หลังทำการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2569
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติเห็นชอบการยื่นขอนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเพิกถอนหุ้น THRE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ช่วงปลายปี 2569 หลังจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเห็นชอบแผนโอนขายหุ้นบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BVG ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จาก THRE ไป THREH ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่จำนวน 292,499,980 หุ้น หรือ 65% โดยแบ่งโอน 2 งวด คือ 35% ภายในระยะเวลา 1 เดือน และ 30% ที่เหลือดำเนินการโอนในภายหลัง
นายโอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าแผน 3 ปีนับจากนี้ ผลักดันเบี้ยประกันภัยต่อรับเติบโตเฉลี่ยต่อปี 8-10% พร้อมรักษาระดับอัตราค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) ไว้ในระดับไม่เกินกว่า 95% โดยเน้นรุกธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line) อาทิ ประกันภัยรถยนต์, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น พร้อมเจรจาพันธมิตรขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีเฉลี่ยอัตราการเติบโตย้อนหลัง 5 ปี สูงถึง 10.9% และ 9.2% ตามลำดับ