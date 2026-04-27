กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Top Influential Brand ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์แห่งความ “ใส่ใจ” ที่ครองใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยการคว้ารางวัล “Top Influential Brand 2025” จากเวที 2025 Asia CEO Summit & Award Ceremony ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความเป็นแบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และสามารถครองใจลูกค้าได้ในทุกช่วงวัย ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์กร แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์ให้มีความทันสมัย เข้าใจผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ผ่านการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายและจริงใจ โดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องสยามฮอลล์ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท
นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์การตลาดและบริหารจัดการลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราทุกคน เพราะไม่ใช่เป็นเพียงรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อกรุงเทพประกันชีวิตอย่างแท้จริง
“เรารู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรามาโดยตลอด และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดและแคมเปญ “ใส่ใจ” ที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกมิติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด และทำให้เราสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้กรุงเทพประกันชีวิตได้ต่อยอดแคมเปญ “ใส่ใจ” เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ชีวิตดี เริ่มต้นที่ใส่ใจตัวเอง” สนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมที่จะดูแลคนที่รัก รองรับยุค Longevity ในปัจจุบัน” นางสาวอรนาฎ กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ งาน 2025 Asia CEO Summit & Award Ceremony จัดขึ้นโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการสร้างชื่อเสียงองค์กร ร่วมกับ Influential Brands ประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย สำหรับรางวัล “Top Influential Brand 2025” เป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ที่มีอิทธิพลสูงต่อผู้บริโภคในระดับภูมิภาค โดยใช้ผลสำรวจเชิงลึกจากกลุ่มผู้บริโภค GEN X, Y และ Z อายุระหว่าง 16–60 ปี จากหลากหลายอาชีพและอุตสาหกรรม เพื่อสะท้อนมุมมองด้านการรับรู้ ความเชื่อมั่น และพฤติกรรมการเลือกแบรนด์อย่างรอบด้าน
รางวัลดังกล่าวจึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค และตอกย้ำถึงความสามารถของกรุงเทพประกันชีวิตในการเป็นแบรนด์ที่ไม่เพียง “อยู่ในใจ” แต่ยัง “มีอิทธิพล” ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง