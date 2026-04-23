MFC คว้ารางวัล Country/Region Awards –Thailand ต่อเนื่องปีที่ 2 บนเวทีระดับนานาชาติ Asia Asset Management Best of the Best Awards 2026

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัล Country/Region Awards (Best Member Communications, Asset Manager) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวทีระดับนานาชาติ Asia Asset Management Best of the Best Awards 2026 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมการลงทุน สะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการสื่อสารกับสมาชิกกองทุนอย่าง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนจาก MFC นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เป็นผู้เข้ารับรางวัล ณ PARKROYALCOLLECTION MARINA BAY ประเทศ SINGAPORE เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
สำหรับงาน Asia Asset Management Best of the Best Awards 2026 เป็นงานที่ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลที่ MFC ได้รับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สามารถเป็นเครื่องยืนยันแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา การให้บริการ การสื่อสารข้อมูล และการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับสมาชิกกองทุนอย่างประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นการยกระดับของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล และการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในระยะยาว