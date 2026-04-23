พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ รพ.บำรุงราษฎร์ สานต่อแคมเปญประกันสุขภาพภายใต้ธีม ‘Peace of Mind’ จัดเวิร์กชอป ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายแดเนียล คาสเนอร์ Chief Commercial Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล Chief Executive Officer ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์ และ Chief Science Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสร่วมกันจัดเวิร์กชอปสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “Stay Healthy, Stay Sharp with Tips and Tricks of How to Exercise Your Brain” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสมองและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในยุคปัจจุบันแก่สื่อมวลชนสานต่อแคมเปญ ‘Peace of Mind’ ซึ่งพรูเด็นเชียลฯ พร้อมมอบความสบายใจในด้านสุขภาพแก่คนไทยในทุกมิติ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ. อนุรักษ์ คำทอง แพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมองอย่างถูกวิธี พร้อมแนะนำเทคนิคการกระตุ้นการทำงานของสมองในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ทั้งในด้านการบริหารความจำ การเสริมสร้างสมาธิ และการลดความเสี่ยงของภาวะเสื่อมของสมองในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรง อาทิ เกมฝึกสมอง การทดสอบความจำ และกิจกรรมฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆ ณ The House on Sathorn โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เร็วๆ นี้
ความร่วมมือระหว่างพรูเด็นเชียล ประเทศไทย และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Health) โดยไม่เพียงมุ่งเน้นการรักษาเมื่อเกิดโรค แต่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพเชิงรุก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตามแบบฉบับ ‘Peace of Mind’ ที่มอบความอุ่นใจคลายกังวลสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงในระยะยาว