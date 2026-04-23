แอสเซทพลัสเปิดกองA-HUMANOID รับเมกะเทรนด์หุ่นยนต์มนุษย์เปลี่ยนโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) เสนอขายกองทุนเปิดเอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์ หรือ A-HUMANOID เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงเมกะเทรนด์ระดับโลกอย่าง “Humanoid Robotics” หรือหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์ ซึ่งกำลังเปลี่ยนจาก “จินตนาการ” สู่ “การใช้งานจริง” ในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า“เรามองว่า Humanoid Robotics กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ จากเทคโนโลยีที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากทั้ง AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ต้นทุนที่ลดลง และปัญหาแรงงานขาดแคลนทั่วโลก ซึ่งทำให้ Humanoid กลายเป็นหนึ่งในเมกะ เทรนด์สำคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม”
ปัจจุบันเทคโนโลยี Humanoid ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาเพียง 20–30 ปี จนสามารถโต้ตอบและทำงานร่วมกับมนุษย์ได้จริง พร้อมทั้งได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างประชากรโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแรงงานที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
นอกจากนี้ แนวโน้มต้นทุนของหุ่นยนต์คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 85% ในเวลาเพียง 25 ปีควบคู่กับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการเข้าสู่ช่วง “Adoption Curve” ของอุตสาหกรรม โดยเริ่มเห็นการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และบริการ ขณะที่มูลค่าตลาด Humanoid มีโอกาสเติบโตแตะระดับ 4.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2050 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 34% ต่อปี สะท้อนโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า
กองทุน A-HUMANOID มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Humanoid และ AI ครอบคลุมทั้ง Value Chain ตั้งแต่ ผู้พัฒนา AI และ Semiconductor (Brain), ผู้ผลิตชิ้นส่วนและระบบเคลื่อนไหว (Body) ไปจนถึงผู้พัฒนาหุ่นยนต์และระบบใช้งานจริง (Integrator)
นายคมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดเด่นของกองทุนนี้คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงทั้ง Ecosystem ของ Humanoid อย่างครบวงจร ไม่ได้ลงทุนเฉพาะผู้ผลิตหุ่นยนต์ แต่รวมถึงบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญ เช่น Semiconductor, Sensor และระบบ Automation ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา Humanoid ในอนาคต”
ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่
• UBTECH Robotics จากจีน ผู้พัฒนา Humanoid เชิงพาณิชย์ ที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI แบบครบวงจร พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
• Rainbow Robotics จากเกาหลีใต้ ผู้นำด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเป็นบริษัทเดียวในเกาหลีที่พัฒนาชิ้นส่วนหลักเองทั้งหมด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Tesla จากสหรัฐฯ ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Optimus Gen 3 ที่ขับเคลื่อนด้วยสมองกล AI อันล้ำสมัยจาก Grok พร้อมความสามารถด้านการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดและใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดในโลก
• HIWIN Technologies จากไต้หวัน ผู้ผลิตระบบเคลื่อนไหวและชิ้นส่วนสำคัญของหุ่นยนต์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการเคลื่อนไหวครอบคลุมตั้งแต่ชิ้นส่วนพื้นฐานไปจนถึงมอเตอร์และหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะ
• Teledyne Technologies จากสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเซนเซอร์และระบบรับรู้ขั้นสูง รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การบินและป้องกันประเทศ รวมถึงการแพทย์
กองทุน A-HUMANOID จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสการเติบโตของเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยลงทุนในเมกะเทรนด์ด้าน AI, Robotics และ Automation และช่วยกระจายพอร์ตไปยังอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูงระยะยาว
บลจ.แอสเซท พลัส มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับโอกาสใหม่ของโลก เพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และร่วมเติบโตไปกับอนาคตของเศรษฐกิจโลก
บลจ.แอสเซท พลัส เปิดเสนอขายกองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์ (A-HUMANOID) มีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 22–27 เมษายน 2569 ทั้งนี้ กองทุนมีลักษณะเป็น Feeder Fund ที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6