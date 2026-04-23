ดาโอเจาะธีมก๊าซธรรมชาติ รับความต้องการพลังงานทั่วโลก

บลจ.ดาโอ มอง “ก๊าซธรรมชาติ” เป็นหัวใจสำคัญของระบบพลังงานโลกยุคใหม่ ท่ามกลางความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และ Data Center พร้อมเปิดตัว “กองทุนเปิด ดาโอ แนเชอรัล แก๊ส (DAOL-GAS)” เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนในหุ้นกลุ่มก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2569
นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน โดย “ก๊าซธรรมชาติ” กลายเป็นพลังงานหลักที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีเสถียรภาพและสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการเติบโตของเทคโนโลยี AI และ Data Center ซึ่งต้องใช้พลังงานจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักของอุปทานจากบางประเทศ ได้ส่งผลให้ตลาดก๊าซธรรมชาติโลกมีข้อจำกัดด้านอุปทาน และเปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อันดับ 1 ของโลก เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น
นอกจากนี้ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานยังได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งมีแนวโน้มใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีข้างหน้า และก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่รองรับความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกองทุนเปิด ดาโอ แนเชอรัล แก๊ส (DAOL-GAS) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท Feeder Fund กองทุนมีระดับความเสี่ยง 7 (ความเสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก First Trust Natural Gas ETF ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) เช่น การสำรวจและผลิต และธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) เช่น โครงสร้างพื้นฐานและระบบท่อส่งก๊าซ
โดยจุดเด่นของกองทุนคือการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตจากทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะการขยายตัวของการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030 รวมถึงความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
“ก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่อยู่ในจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงและการเติบโต ในช่วงที่โลกต้องการพลังงานที่มีเสถียรภาพควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เราเชื่อว่า DAOL-GAS จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอนุวัฒน์ กล่าว