LH Fund เจาะโอกาสก๊าซธรรมชาติ รับแรงหนุนภูมิรัฐศาสตร์-ดีมานด์พลังงานโลก

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) เปิดเผยว่า ก๊าซธรรมชาติจะยังมีบทบาทสำคัญในฐานะพลังงานช่วงเปลี่ยนผ่าน(Transition Energy) ที่ช่วยรองรับความมั่นคงทางพลังงานโลกในช่วงที่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยังต้องใช้เวลา เนื่องจากพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็น Solar หรือ Wind มีลักษณะเป็นช่วงเวลา (Intermittent) ขณะที่พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นแบบต่อเนื่องที่เสถียร และมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่ออุปทานพลังงานโลก
LH Fund ขอแนะนำกองทุนเปิด แอล เอช แนเชอรัล ก๊าซ (LH NATURAL GAS FUND: LHGAS) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ First Trust Natural Gas ETF (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ISE-Revere Natural Gas™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”)ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ที่มีรายได้หลักจากธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซ (Exploration and Production) และธุรกิจกลางน้ำ(Midstream) เช่น ระบบท่อส่งก๊าซ การแปรรูป และการจัดเก็บ
จุดเด่นของกองทุน LHGAS คือเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่ลงทุนแบบ Pure-Play ในหุ้นกลุ่มก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงธีมการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากหลายปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การเติบโตของ AI และ Data Centers ที่ต้องการพลังงานแบบต่อเนื่อง (Baseload) การขยายตัวของ LNG Export ซึ่งสหรัฐฯ มีความได้เปรียบด้านต้นทุนและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายสำคัญของโลก
นอกจากนี้ ธีมก๊าซธรรมชาติยังได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์Supply Shock และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคเช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวนในระดับสูง ขณะเดียวกันความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและประชากร รวมถึงการขยายตัวของเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสูง ทำให้ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในระยะกลางถึงยาว อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเงินเฟ้อเร่งตัว
ในด้านการลงทุน กองทุนหลัก First Trust Natural Gas ETF (FCG) ถือเป็นกองทุน ETF ที่มีขนาดใหญ่และมีประวัติการดำเนินงานยาวนานในสหรัฐฯ โดยลงทุนในบริษัทพลังงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาก๊าซ และธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทำให้เหมาะสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Tactical Allocation) ในช่วงที่ราคาพลังงานอยู่ในขาขึ้น แม้จะมีความผันผวนตามวัฏจักรราคาพลังงานก็ตาม
นายมนรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน LHGAS จะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 22-28 เม.ย. 2569