บลจ.ทิสโก้ เปิดกองTSILVER ชูโอกาสโตของโลหะยุคใหม่ทั่วโลก

บลจ.ทิสโก้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners (TSILVER) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการสำรวจเงิน (Silver Exploration) หรือทำเหมืองแร่โลหะ (Metals Mining) ชี้ “แร่เงิน” เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี เช่น แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ยานยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-27 เมษายน 2569
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ‘แร่เงิน’ เป็นกระดูกสันหลังสำคัญของโลกยุคใหม่ เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีต่างๆ ของโลก เช่น แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ยานยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพราะมีคุณสมบัติที่แร่อื่นๆ ทดแทนไม่ได้ คือ ความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงที่สุดลดการสูญเสียพลังงานในวงจรไฟฟ้า ช่วยควบคุมอุณหภูมิในระบบที่มีความร้อนสูงอย่าง Data Centers อีกทั้งยังระบายความร้อนในระดับดีมาก และทนต่อการกัดกร่อนรองรับสภาวะไฟฟ้าแรงสูงและการทำงานต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในแง่ของการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น แร่เงินถือเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจลงทุนเพราะ ความต้องการใช้งานของโลกมีมากกว่าจำนวนที่เหมืองแร่ผลิตได้ ส่งผลให้ราคาแร่เงินปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำไรของหุ้นกลุ่มเหมืองเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่ยังคงที่แต่ราคาแร่เงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระแสเงินสดของกลุ่มเหมืองแร่เงินยังฟื้นตัวขึ้น เพราะผ่านจุดสูงสุดของการลงทุน (CAPEX) ไปแล้ว
ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners (TSILVER) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุน iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการสำรวจเงิน (Silver Exploration) หรือทำเหมืองแร่โลหะ (Metals Mining) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-27 เมษายน 2569
นายสาห์รัชกล่าวอีกว่า สำหรับตัวอย่างบริษัทเหมืองแร่ที่น่าสนใจ เช่น Fresnillo plc เป็นบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่าของเม็กซิโกที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานใหญ่ในเม็กซิโกเป็นผู้ผลิตแร่เงินรายใหญ่ที่สุดของโลกและนักขุดทองคำรายใหญ่ในเม็กซิโก มีรายได้จากแร่เงินประมาณ 49% และทองคำประมาณ 38% ต่อมาคือ Hecla Mining Company บริษัทขุดเจาะโลหะมีค่าที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดหุ้นนิวยอร์ก เป็นผู้นำด้านการบริหารต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน มีทรัพยากรแร่คุณภาพสูง และมีปริมาณสำรองแร่เกรดสูง มีอายุการใช้งานเหมืองยาวนานที่สุด อีกทั้งผลิตแร่เงินมากถึง 1 ใน 3ของการผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯ มีรายได้จากแร่เงินประมาณ 59% และทองคำประมาณ 29%