ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 75 ปี ชูแนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต”พลิกบทบาท “ประกันภัย” สู่โซลูชันช่วยคนไทยรับมือ “ยุคค่าครองชีพสูง”

ในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูง เศรษฐกิจผันผวน และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกทำให้ผู้บริโภคต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังต้องการความคุ้มครองที่มั่นใจได้ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยของเมืองไทย เชื่อว่าบทบาทของประกันภัยวันนี้ต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ขายความคุ้มครอง แต่ต้องเป็น“เครื่องมือบริหารชีวิต” ที่ช่วยให้ลูกค้าบริหารค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงได้อย่างสมดุล โดยในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 บริษัทฯ จึงเดินหน้าต่อกับแนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต”พร้อมนำเสนอนวัตกรรมประกันภัยที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ ทั้งประกันรถเปิดปิดที่จ่ายตามการใช้งานจริง ประกันสุขภาพ Active Health ที่ให้รางวัลกับการดูแลตัวเอง และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ควบคู่ไปกับโครงการ Thaivivat Caring Forward ที่ต่อยอดคุณค่าความคุ้มครองสู่สังคม เพื่อยกระดับบริการประกันภัย สู่โซลูชันที่ช่วยคนไทยควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมรับมือกับทุกความเสี่ยงอย่างมั่นใจ และคุ้มค่าในทุกด้านของชีวิต
โมเดล Adaptive, Smart & Fair Insurance: ประกันภัยยุคใหม่ที่ปรับให้เข้ากับชีวิตคุณ
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“เมื่อต้นทุนชีวิตสูงขึ้น ประกันภัยที่ดีจึงต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น เราเชื่อมั่นว่าประกันยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน (Adaptive) ใช้งานง่าย คุ้มค่า (Smart) และยังต้องโปร่งใสจริงใจ เป็นธรรม (Fair) เพื่อให้ลูกค้าจ่ายเฉพาะสิ่งที่ควรจ่าย โดยไม่ต้องแบกภาระเกินความจำเป็น ประกันภัยไทยวิวัฒน์จึงออกแบบประกันภัยที่มีราคาเข้าถึงได้ ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม พร้อมกลไกช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน ทั้งการขับขี่ปลอดภัย การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และส่งเสริมการเดินทางอย่างมั่นใจ”
ผลิตภัณฑ์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI แบบ End-to-End ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อประกัน ตรวจสภาพรถ การเคลม ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายแม่นยำ และตรงจุด บนพื้นฐานแนวคิดหลักคือคุ้มครองครอบคลุมต่อความต้องการเบี้ยประกันที่ควบคุมได้และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า อย่างแท้จริง
ประกันรถเปิดปิด: จ่ายเฉพาะเวลาที่ใช้ แต่ให้ความคุ้มครองครบเท่าเดิม
พัฒนาขึ้นจาก Pain point ของผู้ใช้รถในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการใช้รถที่แตกต่างและไม่ต้องการจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงเกินความจำเป็น ประกันภัยไทยวิวัฒน์จึงนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในอุปกรณ์ TVI Connect ซึ่งเชื่อมต่อในตัวรถ เพื่อทำหน้าที่นับเวลาการขับรถแต่ละครั้งในทันทีที่สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถจ่ายค่าเบี้ยตามเวลาที่ใช้รถจริง ไม่ต้องเหมาจ่ายตลอดทั้งปีเหมือนประกันรูปแบบเดิม ๆ โดยยังคงความคุ้มครองครบทุกเงื่อนไข ไม่แตกต่างจากประกันทั่วไป ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าเบี้ยได้ 40–80% โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ตลอดเวลา
Active Health: ให้รางวัลกับคนที่ดูแลสุขภาพตัวเอง
หนึ่งใน Hero Product ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ปีที่ 75 คือประกันสุขภาพ Active Health พลิกมุมมองจากการเคลมประกันเมื่อยามเจ็บป่วย ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้ารักษาสุขภาพที่ดี โดยเป็นประกันสุขภาพหนึ่งเดียวที่มอบ Smartwatch ให้ลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่สมัคร เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการสร้างวินัยในการออกกำลังกายอย่างจริงจัง และให้ “รางวัล” ด้วยส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 40% ทุกเดือน (ไม่ใช่ปีละครั้ง) นับเป็นประกันสุขภาพรายเดียวในตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อผลักดันให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ประกันเดินทางต่างประเทศพลัส: คิดเผื่อให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจ
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เข้าใจถึงความวิตกกังวลของนักเดินทาง จึงออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท รวมถึงการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย อาทิ สกี ดำน้ำ หรือ บันจี้จัมพ์ โดยเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์และการเดินทางให้บริการช่วยเหลือตลอด 24ชั่วโมง และยังช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเที่ยวบินล่าช้า กับสิทธิประโยชน์ใหม่ “TVI Smart Delay” เข้าใช้บริการห้องรับรองสนามบิน (Airport Lounge) ในเครือข่าย LoungeKey™ กว่า 1,000 แห่งทั่วโลกทันที เมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกิน 90 นาที
เปิดแนวคิด “Thaivivat Caring Forward” เมื่อลูกค้าประกันภัยมอบประโยชน์สู่สังคมได้ทุกวัน
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ผสานพฤติกรรมที่ดีของลูกค้าเข้ากับกิจกรรม CSR เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการคืนประโยชน์สู่สังคมได้ในทุก ๆ วัน โดยประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่“Thaivivat Caring Forward ขับรถดีลดหย่อนภาษีได้”สำหรับลูกค้าประกันรถยนต์ที่ขับรถอย่างปลอดภัยและไม่มีประวัติการเคลมฝ่ายผิด บริษัทจะบริจาค 5% ของเบี้ยประกันให้มูลนิธิที่ลูกค้าเลือก ในนามของลูกค้า และลูกค้ายังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกต่อ ถือเป็นครั้งแรกที่ประกันรถยนต์สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้ และ “Thaivivat Caring Forward ทุกกรมธรรม์มีความหมาย”ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในโอกาสครบรอบ 75 ปี โดยบริษัทฯจะบริจาคเงิน 7.50 บาทต่อกรมธรรม์ และเพิ่มเป็น 75 บาท เมื่อลูกค้าดาวน์โหลดและใช้งานแอปฯ Thaivivat เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ทุกการทำดี คือพลังที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม
75 ปีแห่งการ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ในยุคที่เศรษฐกิจรัดตัวคนไทย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เลือกยืนในจุดที่แตกต่าง โดยไม่ใช่ขายแค่ความคุ้มครอง แต่เป็นการมอบโซลูชันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยด้วยนวัตกรรมใหม่เป็นรายแรกของตลาดและสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการรายใดกล้าทำ โดยเฉพาะในยุคที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นรอบตัว ประกันภัยยุคใหม่ยิ่งต้องมีความยืดหยุ่น ใช้ง่าย ช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในสไตล์ของตัวเอง และนี่คือแนวคิดหลักที่ประกันภัยไทยวิวัฒน์พร้อมที่จะยืดมั่นตลอดไป